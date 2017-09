"Les policiers sont confrontés à une violence au quotidien de plus en plus meurtrière" : Yves Lefebvre, SGP Police FO

Yves Lefebvre, secrétaire général SGP Police FO, invité de France Bleu Paris à 8h15 jeudi, a donné des nouvelles de ses collègues des Antilles qui ont été ravagées par un ouragan. Il a aussi parlé de ce qui était arrivé au jeune policier écrasé par une véhicule dans les Yvelines mercredi.

Yves Lefebvre, secrétaire général SGP Police FO était dans les studios de France Bleu Paris à 8h15.

Regardez son interview à la fin de cet article.

Yves Lefebvre a donné des informations sur les ravages causés par Irma, le cyclone qui est passé sur les Antilles. Les nouvelles sont dramatiques, dit-il. Sur l’île Saint Martin, des collègues sont sans abri. "Les locaux de la police ont été partiellement dévastés. C'est alarmant, car l’île de Saint Martin est l'une des zones les plus criminogènes de toutes les régions françaises donc moi je crains, derrière, des actions de pillages et mes collègues vont devoir affronter cette problématique".

Il a indiqué qu'il pensait que des renforts allaient certainement être envoyés de Guadeloupe et de la métropole.

Un jeune policier entre la vie et la mort

Un policier de 22 ans a été percuté mercredi dans les Yvelines par un automobiliste qui s'est enfui à bord d'un véhicule volé.

Les blessures du jeune adjoint de sécurité sont très très graves, indique Yves Lefebvre. "C'est encore une fois de plus les policiers de terrain qui sont touchés. C'est une tentative d'homicide avec des gens particulièrement engagés pour frapper les forces de l'ordre".

"Aujourd’hui, on a à lutter contre le terrorisme, on a à la fois toujours à lutter contre le droit commun avec une poussée de violence ... manifestement ces personnes sont issues de la communauté des gens du voyage. On est malheureusement habitué à ce genre de violence à notre encontre des gens de la communauté du voyage mais ça prouve encore une fois que les policiers doivent être sur tous les fronts".

Yves Lefebvre reconnait qu'il y a eu des mesures de prises, mais il estime que ce genre de tentative d’homicide est quasiment imparable.

Il faut améliorer les conditions de travail des policiers

Les revendications du syndicat d'Yves Lefebvre portent surtout sur les conditions de travail. "Mes collègues, dit-il, sont confrontés à une violence au quotidien qui est de plus en plus meurtrière". Il faut des conditions de travail qui permettent aux policiers de concilier vie familiale et vie professionnelle car aujourd'hui, indique Yves Lefebvre, "le policier part le matin en ne sachant pas si on pourra rentrer le soir et cette situation là ne peut plus durer".