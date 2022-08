Les pommes grandes gagnantes des fortes chaleurs dans le Tarn

Une belle saison pour les pommes ! Si beaucoup de fruits et légumes risquent de voir leurs volumes baisser ou leur qualité altérée sous l’effet de la sécheresse, les pommes et les poires vont "très bien s'en tirer" selon l’Association Nationale Pommes Poires (ANPP). Les conditions climatiques de cet été ont profité à la qualité gustative. Selon les variétés, la récolte a été annoncée de 10 à 15 jours en avance.

Ici, la cueillette se fait par les clients, au cœur des vergers. © Radio France - Louis Fontaine

Une tendance qui se confirme dans les Vergers de Montdragon, un verger familial présent depuis plus de 40 ans au sud d'Albi. On va produire 20% de pommes en plus par rapport à l'an dernier où le gel avait gâché les récoltes. Cette année, "les pommes ont profité des fortes chaleurs" explique Jules Biscond, le fils des exploitants, "c'est-à-dire qu'on a des fruits bien sucrés, bien mûrs, riches en goût, c'est une année assez exceptionnelle."

Certains font plus de 100 km pour venir cueillir les pommes du Verger de Montdragon, ce couple aveyronnais repart avec 130 kg de Golden et Gala © Radio France - Louis Fontaine

Adaptation constante aux aléas climatiques

Si cette année les récoltes sont bonnes, les producteurs de pommes perdent un temps précieux dans l'adaptation et les travaux de leur exploitation, face aux gels et la sécheresse. Ici, on s'occupe de 15 hectares et il y a du travail, confie Jules Biscond : "ça fait déjà quand même une vingtaine d'années que la production de pommes, dans son ensemble, est très en avance là-dessus. On a les systèmes d'irrigation les plus économes par le goutte à goutte, la possibilité de gérer les pics de température et éviter les brûlures par l'arrosage par le dessus. Ensuite, on a tout un système de sondes pour mesurer la quantité d'eau présente dans le sol pour chiffrer les besoins de l'arbre et amener uniquement nos besoins en eau. On a fait le choix de partir sur des sélections de variétés qui supportent mieux le stress hydrique. On protège les arbres contre le soleil par les filets, par la grêle qui amène un peu d'ombre. Nous, techniquement, on est toujours en train de rechercher, d'aller au plus fin ou plus précis. Par contre, c'est qu'on ne peut pas remplacer l'eau dans les besoins de la plante."

L'inflation n'épargne pas les pommes, on est sur une hausse de 20 centimes sur la production - Jules, producteur tarnais

Cette année, la production française de pommes devrait atteindre 1,468 million de tonnes, selon les prévisions de l’Association Nationale Pommes Poires début août. Ce volume est dans la moyenne après 2 années de petites récoltes.