Les pompiers azuréens témoignent après la mission aux Antilles

Les pompiers azuréens viennent de revenir des Antilles dimanche soir. 2 pompiers ont témoigné sur notre antenne ce lundi matin.

Le capitaine Loïc Ganora et le lieutenant Jean-Marc Mathé viennent de revenir de la mission après le passage de l'ouragan Irma. Ils étaient nos invités ce lundi matin à 7h50.

"Les yeux plein de bonheur des enfants"

Jean-Marc Mathé nous parle de cette mission : "On a distribué de la nourriture. Un des moments fort c'est lorsque l'on a distribué des bonbons aux enfants. On n'a vu leurs yeux avec plein de bonheur. Il y a aussi le moment ou nous avons rencontré les habitants, les maisons étaient détruites et ils nous ont étonné. Ils avaient beaucoup d'espoirs."

Les pompiers des Alpes-Maritimes spécialisés

Loïc Ganora était chargé de toute la logistique : "Il fallait que tout soit prêt pour les pompiers. Nous sommes partis avec des rations et de l'eau. Le but est de ne pas être une charge pour les gens qui nous reçoivent. On fait appel aux pompiers des Alpes-Maritimes parce que nous sommes spécialisés pour ce genre d'opération."