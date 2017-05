Les pompiers, ces sacrés sportifs

Près de cinq cents sapeurs-pompiers de Bourgogne Franche-Comté ont participé, samedi 6 mai, à Auxerre, à la finale régionale des épreuves athlétiques et du parcours sportif. De quoi démontrer leur bonne condition physique, indispensable à la pratique de leur métier.

D'ordinaire, elle est généralement l'un de leurs alliés. Mais pas cette fois. C'est sous la pluie et secoués par quelques rafales venteuses que cinq cents sapeurs-pompiers de la grande région, les plus jeunes âgés de 13 ans, ont tenté de se qualifier pour un rendez-vous alléchant: la finale nationale des épreuves athlétiques et du parcours sportif.

Le parcours sportif, épreuve emblématique chez les pompiers

Isabelle Charpentier, pompier volontaire Copier

Parmi eux, une soixantaine d'icaunais, représentant la très grande majorité des 36 casernes du département. Les hommes du feu aiment à se mesurer sur une épreuve mythique au sein de leur profession: le parcours sportif. Un exercice complet, à obstacles, sur 350 mètres, qui mélange "vitesse et adresse" selon Isabelle Charpentier. "C'est assez stressant au départ jure celle qui est pompier volontaire à Sergines depuis 21 ans. Si on rate les deux commandes (grosse bobine de corde enroulée), que l'on doit lancer et faire passer dans une fenêtre à cinq mètres de haut, c'est plus difficile, le temps défile. On doit aussi passer sur une poutre, ramper, porter un sac de 20 kilos, tirer un dévidoir lesté de 100 kilos sur 100 mètres. C'est vraiment très difficile. Quand on termine, on a le palpitant... on est vraiment épuisé" sourit celle qui, en 2008, a obtenu la médaille de bronze lors de la finale nationale et qui participera de nouveau, "pour la 12ème ou 13ème fois", au grand raout hexagonal, fin juin, à Obernai, dans le Bas-Rhin, après sa troisième place régionale, samedi, en vétéran.

"Un bon pompier est un pompier en forme" Laurent Kihl

Les pompiers doivent tirer un dévidoir lesté de 100 kilos sur 100 mètres © Radio France - Bruno Blanzat

La parcours sportif, que les meilleurs avalent en deux à trois minutes, suivant les catégories, est une épreuve emblématique chez les sapeurs-pompiers. "A un moment, elle était même obligatoire. Chaque pompier devait la faire annuellement explique le Commandant Laurent Kihl. Elle a été remplacée par d'autres épreuves épreuves plus proches actuellement de notre quotidien" détaille directeur du groupement des ressources humaines des pompiers de l'Yonne et l'un des organisateurs de cette finale régionale.

S'il tient à souligner que ce rendez-vous est "plus tourné vers la compétition", Laurent Kihl assure que _"la bonne condition physique est primordiale pour l'exercice de l'ensemble de nos missions. Il s'agit de pouvoir faire des efforts dans la durée. Un sapeur-pompier professionnel a forcément un moment de sport d'1H/1H30 sur chacune de ses gardes. Les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas soumis aux mêmes régime mais on les incite à se maintenir en forme ."

Laurent Kihl: "La bonne condition physique est primordiale chez un pompier" Copier

Pour maintenir cette forme physique, "sans forcément avoir besoin de la performance" (L. Kihl), les pompiers s'entrainent donc régulièrement. "C'est très varié, cela peut passer par des sports collectifs, comme des séances de footing, des séances de sports adaptés, ou de la musculation. Après, beaucoup d'entre eux sont aussi licenciés en club en dehors. Un bon pompier est quelqu'un qui est en forme."

Car les missions des pompiers demandent un minimum de condition: "Quand on est amené à faire descendre un brancard par les escaliers, cela demande un certain effort, d'où une condition physique qui ne doit pas être exceptionnelle, on n'est pas tous des athlètes, mais qui nécessite que l'on soit en forme. Un massage cardiaque est aussi relativement intense en terme d'effort, tout comme les interventions incendie quand il faut tirer le dévidoir ou monter des étages avec un appareil respiratoire sur le dos."

Des épreuves de sport sont d'ailleurs au programme du concours de pompiers professionnel. "La notion de performance existe donc en début de carrière chez les professionnels selon Laurent Kihl. Mais pour les volontaires, on cherche surtout à avoir des gens qui sont capables de faire nos interventions sans qu'à un moment, ils se mettent en danger eux-mêmes."