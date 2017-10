Les pompiers cherchent des volontaires dans le Nord des Landes

Les pompiers des Landes ont besoin de bras. Ils cherchent des volontaires surtout pour le Nord du département, et qui seraient disponibles en semaine, entre 7 heures et 19 heures. Une vingtaine de centres sont concernés dans le secteur.

C'est une problématique récurrente, notamment dans le Nord des Landes : le secteur manque de sapeurs-pompiers volontaires. Il existe une vingtaine de centres de secours dans le secteur, tous ont besoin de bras en semaine, dans un créneau entre 7 heures et 19 heures.

Dans les Landes, le flux des arrivées et des départs de sapeurs-pompiers volontaires est stable, mais il y a un vrai besoin dans la journée. Le secteur du Nord des Landes est particulièrement concerné : "En journée, les sapeurs-pompiers sont au travail. Le Nord des Landes est une zone très rurale, la plupart des gens travaillent auprès des villes : Bordeaux ou Mont-de-Marsan... Ce qui fait qu'en journée on a du mal retrouver les ressources en pompiers volontaires" explique le Lieutenant Eric Legallais, responsable du développement du volontariat au Sdis des Landes.

Il y a aussi beaucoup de sylviculteurs, mais ils sont difficilement mobilisables en journée. Parfois en zone blanche, ils peuvent se trouver à plus de dix minutes de leur centre de secours. C'est donc pour ces raisons que le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes essaie de convaincre les parents au foyer, ou des salariés d'entreprises.

Etre pompier-volontaire n'est plus aussi contraignant qu'avant

D'abord des conventions sont signées avec l'entreprise pour libérer le salarié et puis "on a un système qui permet d'effectuer des relèves. Autrefois on entendait la sirène et tout le monde venait, mais tout le monde n'intervenait pas. Maintenant on a des systèmes d'appareils d'appels sélectifs pour sélectionner le créneau horaire où la personne est disponible, sélectionner aussi les compétences. On est vraiment utilisé quand il y a besoin", rajoute le Lieutenant Eric Legallais.

Pour devenir pompier volontaire, il faut avoir entre 18 et 55 ans, il n'y a pas besoin d'avoir un super niveau sportif, même s'il y a quand même des tests d'aptitude. Les pompiers vous préparent à l'examen. Si vous êtes intéressé, il faut vous rapprocher du centre de secours le plus proche de chez vous.

Les centres de secours qui ont besoin de volontaires