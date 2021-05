Les pompiers creusois se dotent de trois véhicules de secours flambants neufs

Jeudi 29 avril, trois nouveaux véhicules sont arrivés au centre de secours de Guéret. Commandés l'année dernière, ils vont équiper les pompiers de La Souterraine, Gouzon et Bourganeuf. Depuis quelques années, les véhicules des pompiers sont régulièrement renouvelés. L'objectif : abaisser l'âge moyen des ambulances.

Avec ces nouveaux VSAV (Véhicule de secours et d'assistance aux victimes), le confort des secourus sera optimisé. Et si le coût s'élève à 90 000 euros par ambulance, cette acquisition représente un gros avantage en termes de budget. "Plus nos engins sont anciens, plus ils ont un coup de maintenance élevé", explique la colonelle Stéphanie Duchet, directrice départementale des pompiers de la Creuse.

Ces trois nouvelles ambulances rejoindront les centres de secours de Gouzon, Bourganeuf et la Souterraine. - SDIS 23

360 sapeurs-pompiers vaccinés

Mais ce n'est pas le seul événement chez les pompiers creusois cette semaine. Une grosse opération de vaccination a été mise en place jeudi 29 avril et samedi 1er mai au matin. Les pompiers volontaires de toute la Creuse rejoignent le SDIS de Guéret, qui, pour l'occasion, s'est transformé en centre de vaccination. "Nous fonctionnons de manière interne parce que peu de personnes sont vaccinées", développe Stéphanie Duchet. Mais "on nous considère exactement comme un centre de vaccination à part".

Comme tout autre centre, le SDIS a donc reçu le nombre exact de doses, à conserver dans un réfrigérateur, et les pompiers sont accueillis à l'heure de leur rendez-vous pour la visite médicale, la piqûre et le quart d'heure de pause. 200 sapeurs-pompiers ont reçu leur dose de vaccin Pfizer à l'occasion de cette campagne de vaccination. Au total, 360 pompiers creusois sur 800 seront vaccinés à la fin de l'opération.