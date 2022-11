Les pompiers d'Andouillé jouent les stars de cinéma sur leur calendrier de fin d'année

Vous l'avez peut-être déjà acheté aux pompiers de votre commune : le traditionnel calendrier ! On y voit nos soldats du feu souvent devant leur camion avec leur plus beau sourire. À Andouillé, près de Mayenne, cette année pas de camion. À la place, la trentaine de pompiers de la caserne se met en scène comme sur les affiches de films cultes : Les Tuche, Pirates des Caraïbes ou encore Camping.

Une idée originale

L'idée est venue de l'amicale de la caserne, chargée du calendrier de fin d'année. "On s'est dit que c'était original, que ça changerait des photos de groupe que l'on voit d'ordinaire", explique Alexandre Joly, membre de l'amicale et pompier à Andouillé depuis 18 ans. La brigade a donc fait appel à une photographe, Pauline Lévêque. "On a réussi à trouver une date où le maximum d'entre nous était disponible et en quasiment une soirée tout était fait. Tout le monde était motivé et on n'est pas mécontent du résultat", sourit Alexandre Joly.

"Ça montre qu'à Andouillé, on aime rigoler"

Le résultat plaît aussi aux habitants. "Je trouve ça sympa, confie Martine. Ça fait une petite ambiance dans la commune, ça montre qu'à Andouillé, on aime bien rigoler." Ce qui plaît surtout à sa voisine, c'est de voir écrit les noms des pompiers, comme sur une vraie affiche de film. "Ils sont tous nommés, comme ça, on les reconnaît et après quand on les verra, on saura qui ils sont."

