Les pompiers d'Annemasse sont les premiers champions de France des calendriers

Les soldats du feu d'Annemasse peuvent être fiers : ils remportent le premier concours national des calendriers de pompiers avec un score sans appel en ligne, 65% des voix sur les réseaux sociaux.

Les pompiers de la commune haut-savoyarde ont battu, ce vendredi soir en finale, Longjumeau dans la banlieue parisienne.

C'est la première année que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) organise ce championnat à destination de toutes les amicales des sapeurs-pompiers. 64 amicales ont été retenues.

Pour gagner cette toute première édition, les pompiers annemassiens se sont mis en scène de manière parodique sur des affiches de films comme "OSS 117" ou encore "Seul sur Mars".

Cette victoire, c'est une immense joie pour le président sortant de l'Amicale des sapeurs-pompiers d'Annemasse, Clément Pathoux : "c'est une véritable récompense pour les sapeurs-pompiers d'Annemasse, ça fait quatre, cinq ans qu'on travaille durement sur nos calendriers".

"C'est un peu une surprise de gagner, on a postulé sans trop savoir et puis on s'est pris au jeu, on a activité notre réseau, notre compte Instagram n'a qu'une vingtaine de jours, on a été soutenu et c'est super" ajoute Clément Pathoux, en direct ce samedi matin sur France Bleu Pays de Savoie.

Les calendriers des sapeurs-pompiers sont distribués aux habitants d'Annemasse jusqu'au 15 janvier prochain.