Les pompiers d'Ille-et-Vilaine en grève

Les pompiers d'Ille-et-Vilaine débutent une grève ce jeudi, pour dénoncer des conditions de travail qu'ils disent dégradées. Problèmes de bâtiments, d'effectifs ou d'avancement de carrière, ils dénoncent aussi le recours trop fréquent aux pompiers volontaires.

Éric Montier, secrétaire CGT du SDIS 35, était l'invité de France Bleu Armorique ce mercredi matin.

+7,8% d'interventions en 2016

Les pompiers d'Ille-et-Vilaine, qui débutent une grève aujourd'hui, veulent dénoncer des problèmes de bâtiment (notamment en ZI Sud-Est de Rennes) ou d'avancement de carrières bloqué depuis plusieurs années pour certains. Mais ce sont surtout les problèmes d'effectifs qui exaspèrent le plus les pompiers, d'autant que les interventions ont explosé en 2016 (+7,8%), alors que les effectifs sont restés stables. À Rennes, depuis 2010, "il y a chaque nuit, 14 pompiers de garde en moins, 20% d'effectif en moins", alors que les interventions sont plus nombreuses, selon Éric Montier.

Autre sujet de crispation, et qui découle des problèmes d'effectif, c'est le recours de plus en plus fréquent aux pompiers volontaires en garde postée, à la place des sapeurs-pompiers professionnels, dans les centres à forte sollicitation. L'intersyndicale CGT et Syndicat Autonome organisent des assemblées générales ce jeudi, au Centre d'Incendie et de Secours de Saint-Malo et au CIS de Rennes Beauregard.