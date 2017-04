Les pompiers d'Indre-et-Loire cherchent à recruter de nouveaux volontaires

Les volontaires représentent 85% des effectifs totaux de pompiers, en Indre-et-Loire. Dans certaines zones rurales, ils ne sont plus assez nombreux pour que les secours puissent fonctionner 24h sur 24. Une campagne de recrutement débute vendredi 14 avril par une réunion à Cléré-les-Pins.

Les pompiers d'Indre-et-Loire lancent vendredi 14 avril une campagne de recrutement pour trouver des volontaires. Il faut dire que les 1911 pompiers volontaires représentent 85% des effectifs totaux, dans notre département. Malheureusement, ils ne sont plus assez nombreux, aujourd'hui, et ça commence à poser problème dans 5 centres de secours.

En zone rurale, les secours ne sont plus assurés 24h sur 24, faute de volontaires

A Cléré-les-Pins, Yzeures-sur-Creuse, Chouzé-sur-Loire, Neuvy-le-Roi et au Grand Pressigny, on n'a plus les moyens humains d'armer des secours 24 heures sur 24. Ce ne sont que des zones rurales, et ça n'est pas un hasard. Il n'y a, en revanche, aucun problème d'effectifs dans l'agglomération tourangelle.

A Cléré-les-Pins, par exemple, le centre fonctionne avec 20 sapeurs-pompiers volontaires. Il en faudrait au moins 5 de plus. Les recrues seraient bienvenues, notamment en journée, du lundi au vendredi, c'est à dire au moment où il faut jongler entre la caserne et le travail.

Sur les 70 centres de secours répartis en Indre-et-Loire, 64 ne fonctionnent qu'avec des volontaires

Pour s'engager pour 5 ans, il faut avoir entre 18 et 60 ans, être en bonne santé, habiter à 8 minutes maximum d'une caserne, et réussir des tests sportifs.

Une première réunion d'information sur le recrutement a lieu ce soir, à 19H, au foyer rural de Cléré les Pins. D'autres auront lieu dans les jours et les semaines qui viennent, dans les quatre autres communes où le manque de pompiers volontaires devient vraiment problématique.