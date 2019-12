Les pompiers de Bergerac auront une nouvelle caserne d'ici deux ans

Le Service départemental d'incendie et les communes de l'agglomération de Bergerac ont enfin trouvé un accord pour la construction d'une nouvelle caserne pour les pompiers. Le nouveau centre d'incendie et de secours sera installé près de la rocade. Ouverture prévue en 2022

Bergerac, France

Après des années de négociations sur l'emplacement puis sur le financement, toutes les communes de l'agglomération de Bergerac ont adopté le projet du nouveau centre de secours de Bergerac. La nouvelle caserne sera construite près de la rocade, sur la zone "des Sardines" qui accueille déjà la piscine de la Communauté d'agglomération Bergeracoise. Les communes paieront la moitié de la facture de 5,5millions d'euros, et le Service départemental d'incendie de secours (le SDIS) paiera l'autre moitié voire davantage si la facture déborde. Le financement et les autorisations sont donc maintenant acquis ; la construction devrait débuter fin-2020, début-2021, pour une livraison en 2022.

Une nouvelle caserne attendue par les pompiers professionnels et les volontaires

Les 47 pompiers professionnels et les 70 volontaires attendaient cette nouvelle caserne depuis plus de 15 ans selon le secrétaire du syndicat autonome des pompiers de Bergerac Rémi Estaynou : "le bâtiment actuel date de 40 ans et n'est plus fonctionnel. On manque de place pour remiser les camions, pour se changer, pour ranger nos affaires. C'est trop petit et c'est trop vieux." Le trésorier du syndicat Patrice Renon ajoute "sur cette zone près de la rocade, qui fait comme un fer à cheval autour de Bergerac, les départs seront plus faciles, même pour les interventions sur la route de Périgueux."

Rémi Estaynou, secrétaire du syndicat autonome des pompiers de Bergerac Copier

La caserne de Bergerac est la huitième de Dordogne reconstruite depuis 10 ans (les dernières casernes neuves ont été livrées au Lardin, Excideuil, Nontron et St-Méard-de-Gurçon), et la reconstruction des casernes de Sarlat et Brantôme est déjà programmée. Le SDIS prépare aussi la reconstruction de la caserne du Bugue, voire d'une nouvelle caserne à l'est de Périgueux d'ici cinq ans. La Dordogne compte actuellement 41 centres de secours, et environ 2 millions d'euros sont consacrés chaque année à ces restructurations, sans compter près de 600.000 euros pour les rénovations et l'entretien.