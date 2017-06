Les pompiers de Bourgogne-Franche-Comté s'entraînent pour le défilé du 14 juillet

A un peu plus d'un mois du 14 juillet, la pression monte chez les pompiers de Bourgogne-Franche-Comté. 90 d'entre eux, venus des 8 départements de la grande région, étaient à l'entraînement ce samedi 3 juin toute la journée sur le tarmac de l'aéroport Dijon-Bourgogne.

Si les soldats du feu de Bourgogne Franche-Comté ont la pression, c'est parce que ce sont eux qui ont été choisis par le Ministère de l'Intérieur pour défiler sur les Champs-Elysées cette année.

Chaque année, parmi les 4 bataillons de pompiers qui défilent pour le 14 juillet, il y en a un qui est composé d'hommes et de femmes de l'une des régions de France. Et en 2017, pour la première fois, c'est la Bourgogne-Franche-Comté qui a été retenue ! A Paris, ces hommes et femmes formeront ce que l'on appelle le "10ème bataillon des Sapeurs-Pompiers de France".

Sous la pluie, les soldats du feu marchent en rangs serrés. © Radio France - Thomas Nougaillon

Un entraînement express

Pas facile d'apprendre les rudiments de la marche en ordre serré pour ces pompiers dont une majorité sont des volontaires. Avec tout leur équipement sur le dos et leurs rangers au pied, ils marchent inlassablement pour être prêt le jour J comme Louise Chapuis. À 21 ans, elle est pompier volontaire depuis 3 ans dans le Territoire de Belfort : "On marche deux heures le matin et deux heures l'après-midi avec une pause entre. Les plus grands devant, les plus petits derrières."

C'est très compliqué de garder l'alignement avec ses voisins, c'est un alignement en diagonal.

Louise Chapuis. © Radio France - Thomas Nougaillon

Le défilé se fait d'un bon pas. Il faut aller vite. Le commandant Olivier Roy est officier de communication des pompiers de Côte-d'Or : "60 pas à la minute et 70 centimètres par pas : c'est ça la vitesse normale de défilé."

Seule la légion étrangère a un pas plus lent sinon, pour toutes les autres unités défilantes, le rythme est le même et c'est plutôt soutenu !

Olivier Roy, officier de communication des pompiers de Côte-d'Or. © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour ces pompiers, le défilé durera une vingtaine de minutes entre l'Arc de Triomphe et la Place de la Concorde, normalement entre 10 et 11 heures du matin.