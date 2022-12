Les pompiers de Chailland sont en colère, ils mettront "plus de temps" à intervenir avec leur nouvelle caserne

Les pompiers de Chailland près d'Ernée sont en colère. Leur caserne va fusionner prochainement avec celle de La Baconnière, à six kilomètres plus au sud. Un projet né il y a cinq ans, dans lequel les secours des deux communes se retrouvaient. Mais fin novembre, il a été acté que leur nouvelle caserne serait construite au sud de la Baconnière et non pas à équidistance de la petite ville et de Chailland ou même au nord de la Baconnière.

ⓘ Publicité

Les douze pompiers volontaires de Chailland regrettent de ne pas avoir été beaucoup consultés. La mutualisation des moyens, pourtant, Cyril Foucher est pour, lui qui est pompier volontaire à Chailland depuis 30 ans. Mais l'implantation du nouveau centre de secours va rallonger le temps d'intervention selon le chef de la caserne. "Il faut qu'on parte, nous, pour rejoindre la caserne. On est à peu près tous à sept minutes de la caserne. Après, il faut se changer et remonter dans les camions pour redescendre sur Chailland pour faire les interventions donc ça allonge le délai de moitié."

L'adjudant Mickaël Leroux, volontaire à la caserne de Chailland depuis 14 ans, abonde : "De mon domicile à moi à la nouvelle caserne, j'ai onze minutes exactement, donc onze minutes pour y aller et huit minutes pour revenir à Chailland. Autant vous dire que ça fait 19 minutes. Voilà. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais si on veut être au plus près des personnes et réagir en fonction de ce qui se passe, il faut être présent le plus rapidement possible."

Mickaël Leroux et ses collègues demandent donc au SDIS 53 de reconsidérer le choix d'implantation de la nouvelle caserne. Un terrain à mi-distance entre Chailland et La Baconnière avait été identifié. Mais le président des pompiers de la Mayenne Olivier Richefou assure que la future caserne sera construite au sud de la Baconnière.

"À Chailland, il y a un peu moins de sapeurs-pompiers volontaires qu'à une certaine époque. Et aujourd'hui, un certain nombre de sorties de véhicules, en journée notamment, ne peuvent pas s'effectuer seul par le centre de secours de Chailland, qui doit attendre des renforts venant d'une autre caserne pour intervenir. Donc le seul élément qui nous guide, c'est comment on protège mieux les habitants de la Mayenne. et bien, c'est à La Baconnière que les choses se feront."

En 2022, le nombre d'interventions des pompiers de Chailland a augmenté de près de 20 %, de 110 à 130 sorties selon les secours. En cette fin d'année, les pompiers sensibilisent les habitants de Chailland avec la vente de leurs calendriers. Ils sont invités à signer une pétition.