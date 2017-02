Côte-d'Or : les pompiers dotés d'un nouvel outil de médiation...un ours en peluche !

Pompy c'est un ours en peluche, qui doit aider les pompiers à mieux communiquer avec les enfants lors de leurs interventions. Plus qu'une peluche, c'est un outil pédo-pédiatrique qui va être distribué le week-end du 18 et 19 février, dans tous les centres d'incendie et de secours de Côte-d'Or.

Une peluche pour aider à soigner les maux. Pompy c'est le nom de l'ours en peluche, qui partira bientôt en tournée avec les pompiers de Côte-d'Or. Près de 400 vont être distribués tout au long du week-end (18-19 février).

Un nouvel outil de médiation pour les pompiers

Baptisé Pompy, cet ourson est en fait un outil pédo-psychiatrique, un projet de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Un projet destiné à démystifier l'intervention des pompiers auprès des plus jeunes. "C'est un outil pour nous mais aussi pour l'enfant car ça peut le rassurer", explique Sylvère Chevallier, le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Le chef du centre de secours à Grancey-le-Chateau, estime "qu'avec cet ours, les plus jeunes qui ne parlent pas très bien, peuvent montrer sur la peluche où ils ont mal".

L'ours Pompy porte les couleurs des pompiers - Fédéraion nationale des sapeurs-pompiers de France

Une peluche aux couleurs des pompiers

L'ours en peluche, est tout doux, blanc et porte un tee-short aux couleurs des pompiers. "Il est évidemment aux normes de fabrication et de sécurité", rappelle Stéphane Bouvier. Ce pompier professionnel depuis 25 ans, travaille sur ce projet depuis plusieurs année. A la tête de son club de moto "Crampon 112", il s'est beaucoup investi aux côtés de la Fédération pour trouver de nouveaux sponsors et partenaires car pour lui Pompy est un outil indispensable.

"C'est une peluche à la base mais c'est pour les sapeurs-pompiers un outil de travail pour rassurer les enfants blessés ou victime de dommage collatéral. C'est un relais entre le monde adulte et celui des enfants." - Stéphane Bouvier, pompier professionnel à Dijon

Un ours en peluche offert à l'enfant, à l'issue de l'intervention des pompiers. Pour Stéphane Bouvier, "ça permet pour eux de ne pas garder un souvenir douloureux de l'intervention des pompiers. C'est l'effet doudou, mais attention ça reste avant tout un outil de travail pour les pompiers".

Le grand public peut aussi le financer

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers achète ces ours en peluche pour les distribuer ensuite gratuitement dans les centres d'intervention. Mais le grand public peut aussi les acheter précise Sylvère Chevallier, "au prix de 19 euros dans la boutique officielle de la Fédération mais à chaque ourson acheté, un ourson est remis gratuitement aux pompiers." De son côté, Stéphane Bouvier et son association - il a pour projet d'être au départ du prochain Dakar - portent les couleurs de l'ours en peluche Pompy. L'objectif : décrocher de nouveaux partenaires pour financer de plus gros achats et permettre la distribution de 1000 oursons d'ici 2018.