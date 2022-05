Les pompiers de Côte-d'Or cherchent de nouveaux volontaires

Pas la peine d'être un super héros pour sauver des vies, il suffit de devenir pompier volontaire. Et justement, on manque de bras, les pompiers recherchent 50 à 60 nouveaux bénévoles pour épauler les 320 professionnels de Côte d'Or. Cet appel s'adresse à tous les hommes et les femmes entre 16 et 60 ans. On manque principalement de volontaires dans l'ouest et le nord du département.

Exemple, à Saulieu la caserne fonctionne avec 14 volontaires, mais il en faudrait deux fois plus pour que les gardes soient mieux partagées. Coline Leduc a 23 ans. Cette jeune infirmière travaille a l'hôpital de Saulieu. En octobre dernier, elle a eu le déclic pour l'uniforme et a décidé de s'engager sur son temps libre. "Dès que j'ai signé mon contrat à l'hôpital, je me suis dit "il faut y aller". On a plusieurs formations obligatoires sur les secours à personnes, mais aussi comment réagir face à une inondation, comment porter secours à un animal, comment forcer une porte, et bien sûr la formation sur les incendies."

Coline inspecte la trousse de secours, supervisée par son chef de centre © Radio France - Olivier Estran

"Je prends des congés ou je pose une RTT pour suivre ces formations qui peuvent durer 3 jours, voir bien plus longtemps. Oui tout cela prend du temps, et la famille et les proches ne le comprennent pas toujours, mais moi j'irais jusqu'au bout" assure la jeune femme. "Nous sommes soudés et il y a une vie de caserne et du partage."

Sachez que des conventions sont signées avec les employeurs pour vous dégager du temps libre et que les vacations sont indemnisées. Pour relayer son appel, la caserne de Saulieu a fait imprimer son appel sur 10.000 sachets pour baguette de pain, distribués par deux boulangeries de la ville.

L'appel des pompiers se retrouve jusque dans les boulangeries © Radio France - Olivier Estran

Comment devenir volontaire, quelles sont les contraintes ? On en parle ce mercredi 1er juin avec le lieutenant Cyril Verrey en charge du volontariat chez les pompiers. C'est notre invité à 7H45 sur France Bleu Bourgogne et France 3 Matin.