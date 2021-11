Les pompiers de Denain toujours mobilisés contre la baisse des effectifs en janvier prochain

La cinquantaine de soldats du feu de Denain continue à rencontrer les élus du secteur et à distribuer des tracts pour dénoncer la baisse des effectifs au 1° janvier et le remplacement de professionnels par des contractuels moins formés.

"Votre sécurité n'est plus garantie, soutenez nous" voilà ce qu'on peut lire sur le tract distribué par les pompiers de Denain aux habitants du secteur. Les 53 sapeurs du centre de secours ont appris qu'ils perdraient 15 agents au 1° janvier, soit l'équivalent d'une équipe du fait des mobilités à l'échelle départementale, la plus grosse baisse au niveau du Nord.

Suite à la mobilisation des sapeurs soutenus par les élus de tous bords, la direction du SDIS propose désormais le remplacement de 12 pompiers mais 8 sont des contractuels, le compte n'y est donc pas pour les professionnels qui ont donc décidé de continuer leur mouvement.

L'adjudant chef David Mirland, délégué CGT dénonce des contrats précaires de 6 mois, renouvelables seulement 1 fois, ce qui ne donne pas de visibilité suffisante aux équipes pour tourner correctement.

Des contractuels pas suffisamment formés

Le syndicaliste pointe du doigt aussi la dégradation des conditions de travail, notamment au niveau de la sécurité, avec des futurs collègues qui ne sont pas formés suffisamment, car il s'agit en fait de volontaires qui intègrent les équipes mais sans avoir la formation nécessaire sur les poids lourds, le maniement des échelles, etc.

David Mirland, adjudant chef au centre de secours de Denain, et délégué CGT Copier

Sentiment partagé par l'adjudant chef Cavallaro, chef d'unité qui ne sait pas comment il va pouvoir organiser ses équipes

Aujourd'hui je pars au fourgon, j'ai un effectif de qualité derrière, demain, je vais partir je vais devoir me retourner, faire attention à qui j'ai derrière ! 2 par équipe c'est jouable on peut mixer dans les engins, mais en en mettant 8, forcément on va avoir des doublures dans les différents engins, et là on va tout droit à l'accident !

Le caporal Lyderic Labiaux qui rappelle que Denain est un des plus gros centres de secours du secteur avec plus de 5000 interventions par an s'inquiète aussi des délais d'intervention qui vont s'allonger "c'est un peu mettre la population en danger" estime le jeune sapeur.

En attendant une nouvelle proposition de la direction, les pompiers continuent à distribuer leurs tracts et à intervenir avec des véhicules sur lesquels ils ont écrit leurs revendications.

La direction du SDIS n'a pas répondu à nos sollicitations.