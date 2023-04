Les pompiers de Dordogne offrent une ambulance à un village de Côte d'Ivoire

Une nouvelle bonne action de la part des pompiers de Dordogne : le don d'un de leurs véhicules à l'association SOS Enfants du monde qui apporte une aide alimentaire, scolaire ou médicale à des enfants démunis dans des zones défavorisés. L'ambulance dédiée aux secours aux personnes du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 24 va partir dans la petite ville maritime d'Assinie, en Côte d'Ivoire, à 90 km de la capitale Abidjan.

***"*Il y a un dispensaire et il n'y a pas de véhicules de secours pour emmener [les blessés] à l'hôpital qui est situé à 35 km, décrypte Claude di Mario, le président et fondateur de l'association créée il y a trente ans et basée à Chancelade. On soigne les enfants, on soigne les adultes mais si c'est grave, pour les emmener à l'hôpital, c'est en mobylette, en vélo ou en pick-up. Il fallait un véhicule de secours."

Comme le Père Noël

L'ambulance va être chargée de deux tonnes de matériel médical - fauteuils roulants, déambulateurs, cannes, béquilles, pansements, etc. - avant d'arriver dans le village d'Afrique de l'Ouest. "Je crois que je vais être un peu le Père Noël quand je vais arriver", s'amuse l'ancien militaire, tombé amoureux du continent lors d'une opération au Tchad.

Les pompiers du département avaient déjà fait don d'un véhicule de secours aux personnes à SOS Enfants du monde en 2019, livré aux pompiers de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. "Ils ne s'attendaient pas à avoir un engin pareil. Ils étaient fous", rit Claude di Mario.

Deux tonnes de matériel médical seront chargés en plus dans l'ambulance, avant son envoi en Afrique de l'Ouest. © Radio France - Lisa Guinic

Une seconde vie après 180 000 km sur les routes de Dordogne

Chaque année, entre cinq et six véhicules du SDIS 24 sont donnés à des associations humanitaires sur quinze véhicules "réformés". "Quand ils arriven**t à 12 ans, 180 000 km, ils partent pour le renouvellement de notre parc", détaille Frédéric Labbe, en charge de leur entretien. Les autres ambulances et camions sont transmis à des associations de conservation du patrimoine des pompiers ou vendus aux enchères.

A l'acquisition, un véhicule de secours aux personnes coûte 100 000 euros. Dix à douze ans plus tard, il est payé entre 2 000 et 4 000 euros par des acheteurs des enchères. "Comme celui-ci était quand même encore en très très bon état, nous lui donnons une seconde vie", se réjouit Frédéric Labbe. "Permettre à une ambulance d'avoir une seconde vie dans un autre pays, ça nous fait aussi plaisir", ajoute le colonel Alain Rivière, directeur du SDIS 24.

Donné à des pompiers ivoiriens

Le patron des pompiers en Dordogne poursuit : "C'est une véritable fierté de pouvoir savoir que des collègues sapeurs pompiers dans un pays en voie de développement vont utiliser un véhicule dont les pompiers de la Dordogne se sont servis pendant des années." Le secours à personnes, par ambulance donc, représentent 80 % des interventions du département. Mais Claude di Mario, le président de l'association SOS Enfants du monde , compte bien tout de même récupérer un camion incendies qui aurait fait son temps en Dordogne, pour l'envoyer aux pompiers de Côte d'Ivoire.