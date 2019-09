Les pompiers de Dordogne reconduisent leur grève pour demander des moyens

La grève des pompiers est reconduite en Dordogne jusqu'au vacances de la Toussant. Ils se mobilisent depuis le 26 juin dernier pour demander des moyens supplémentaire et une reconnaissance de leur travail. Selon Julien Bayle, vice-président du syndicat autonome des sapeurs-pompiers de la Dordogne, il faut "40 pompiers professionnels de plus" pour faire face au nombre d'interventions.

Le nombre d'opérations de secours augmente de 7 à 8% par an depuis 8 ans, on doit toujours faire plus avec moins"