Les pompiers de Dordogne sont champions de France de rugby-pompier

Cette année, ils avaient fait des maillots aux quatre couleurs du Périgord : blanc, pourpre, vert, et noir. L'équipe départementale de rugby des pompiers de la Dordogne a remporté ce samedi à Agen le titre de champions de France de rugby-pompier de niveau 3, en battant les pompiers du Vaucluse, 21 à 7.

Si les pompiers de Dordogne étaient déjà arrivés jusqu'en finale en 2019, c'est la première fois qu'ils soulèvent le bouclier.

Un premier bouclier

La compétition s'est déroulée sur deux jours, vendredi et samedi, au stade Armandie d'Agen, avec 1.000 pompiers de plus de 40 départements. L'équipe de Dordogne jouait en niveau 3, elle était composée de 28 sapeurs professionnels et volontaires de plusieurs centres de secours. Ils ont remporté leurs trois matchs en phase de poule, puis la finale, face aux pompiers du Vaucluse.

Pour la première fois, une équipe féminine de 8 joueuses a également participé au championnat.

Les pompiers se sont vus remettre le bouclier par l'ancien international français Philippe Sella. Le président de la section rugby départementale promet qu'il sera accroché quelque part, sur un mur à la direction départementale des pompiers de la Dordogne.