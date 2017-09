Les pompiers de Drôme et d'Ardèche de retour après un été chargé dans le sud

Les derniers pompiers ardéchois engagés en Corse sont rentrés, ce vendredi midi. Ils ont été accueillis et remerciés par le préfet de l'Ardèche au centre d"incendie et de secours du Teil. Les derniers pompiers drômois engagés en Corse rentreront ce samedi après-midi.

Tous les pompiers ardéchois sont rentrés. Les derniers hommes engagés en Corse ont été accueillis et remerciés, ce vendredi midi, par le préfet de l'Ardèche et la présidente du conseil d'administration du SDIS de l'Ardèche.

600 pompiers ardéchois mobilisés dans le sud

Toutes les pompiers ardéchois mobilisés cet été dans le sud de la France sont désormais rentrés. © Radio France - Mélanie Tournadre

Cet été, les pompiers drômois et ardéchois ont été très sollicités pour prêter main forte à leurs collègues du sud de la France. 600 pompiers ardéchois ont été mobilisés à l'extérieur du département. Ils se sont relayés dans le sud de la France.

Une colonne représente près de 60 sapeurs-pompiers et 20 véhicules. A partir du 24 juillet, trois colonnes sont intervenues dans le Var. Puis à partir du 5 août, une colonne mobilisant des pompiers ardéchois a également été engagée en Corse pendant un mois et demi, avec une relève chaque semaine.

L'Ardèche compte près de 2.550 pompiers (2.400 volontaires et 150 professionnels). C'est donc une mobilisation importante qui a été réalisée cet été dans le sud de la France.

Des sapeurs-pompiers ardéchois accueillis et remerciés après un été chargé dans le sud de la France. Copier

Des vacances sacrifiées

Les derniers pompiers ardéchois mobilisés en Corse sont rentrés ce vendredi midi. © Radio France - Mélanie Tournadre

L'immense majorité des sapeurs-pompiers ardéchois sont volontaires et ceux mobilisés à l'extérieur du département partent donc travailler pendant leurs vacances. Ils sacrifient une partie de leurs congés pour prêter main forte à leurs collègues du sud.

"Je vous remercie pour votre travail cet été, bravo" a tenu à dire le préfet de l'Ardèche, Alain Triolle, aux derniers pompiers ardéchois qui venaient de rentrer de Corse. "Cette mobilisation à l'extérieur du département, c'est une belle solidarité, un très bel acte" insiste Sandrine Chareyre, présidente du conseil d'administration du SDIS de l'Ardèche.

"C'est compliqué pour les enfants, en plein mois d'août, c'est une semaine de congés perdue mais c'est notre engagement et on l'assume" explique Bertrand Havond, sapeur-pompier volontaire et jeune papa, engagé deux fois une semaine en Corse cet été.

"Ils prennent du temps sur leurs vacances et sur le temps qu'ils devraient consacrer à leurs familles, c'est un acte très beau"

"J'ai posé une semaine de congés en août pour y aller et puis j'ai pris du sans solde pour partir une seconde semaine en Corse en septembre parce qu'on apprend beaucoup au contact de nos collègues corses et on se sent utile" explique Vincent Aulagnier, sapeur-pompier volontaire depuis dix ans.

Vincent Aulagnier : "ce sont des moments qu'on n'oublie pas". Copier

Les derniers sapeurs-pompiers drômois, engagés à l'extérieur, reviennent de Corse ce samedi après-midi .Une cérémonie sera organisée pour les accueillir et les remercier au centre d'incendie et de secours de Donzère.