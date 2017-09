Les pompiers de Guéret recrutent 15 jeunes sapeurs

La caserne de Guéret a organisé ce samedi une session de recrutement de jeunes sapeurs pompiers. Les 15 jeunes qui se sont présentés ont été admis.

Ils ont autour de 12 ans, et ils ont envie "de sauver des gens". Les 15 Creusois - dont 3 filles - qui ont participé au test de recrutement de la caserne de Guéret ont été admis et vont donc intégrer la section des jeunes sapeurs-pompiers. Pendant 4 ans, ils vont suivre une formation, chaque samedi matin, pour devenir sapeurs pompiers volontaire. Un gros investissement, qui nécessite une véritable motivation.

Mais de motivation, ces jeunes n'en manquent pas. Pour être intégré, ils ont d'abord du passer un test de Français et de mathématique, pour montrer qu'ils maîtrisent les bases. Ensuite, ils ont passé plusieurs test physiques : course, pompes, traction, gainage, monter à la corde. Pas forcément besoin d'être déjà un grand sportif pour être admis. À leur âge, ils ont une très grande marge de progression et ils ont tout le temps, en 4 ans, de se fortifier physiquement.

À l'issue des 4 années de formation, les jeunes sapeurs-pompiers devront passer une semaine d'examens, pour valider leur apprentissage. Si c'est validé, ils deviendront ensuite pompiers volontaires.

