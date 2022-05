Les pompiers de Haute-Garonne recherchent des volontaires dans le milieu rural

Ce mercredi, le réseau France Bleu se mobilise pour relayer l’appel des sapeurs-pompiers qui recherchent des volontaires partout en France. Dès 18 ans et au-delà de 50 ans, femme ou homme, tout le monde peut s’engager. Les pompiers sont actuellement 200.000 ils espèrent recruter 50.000 personnes de plus en 5 ans.

Le Lieutenant Colonel Yann Sanchez est chef du groupement potentiel humain pour le service d'incendie et secours (sdis) de la Haute-Garonne. Il est responsable des ressources humaines pour le sdis31 qui compte 850 pompiers professionnels et 1600 pompiers volontaires.

France Bleu : 850 pompiers professionnels. Près de 1600 volontaires, ce n'est pas assez? [00:01:25][11.8]

Le Lieutenant Colonel Yann Sanchez : Non, non, ce n'est pas assez. Effectivement, puisqu'on manque notamment de sapeurs pompiers volontaires et notamment dans les communes rurales. C'est là où il y a le moins de bassin d'emploi. Et donc les populations migrent vers les villes, notamment en journée, ce qui nous prive de ressources pour partir en intervention durant ces journées. Donc effectivement, on appelle à nos concitoyens à souscrire un engagement citoyen, justement pour rejoindre nos rangs et exercer en tant que sapeur pompier volontaire au sein du corps départemental d'incendie.

Il y a des secteurs ou des communes très en tension ?

Oui, bien sûr. Il y a notamment tout le sud du département de la Haute-Garonne qui est particulièrement rural. Alors on a évidemment des difficultés autour de Saint-Gaudens, également le Comminges. L'Agglomération toulousaine est forcément moins touchée puisque c'est là où il y a le plus de population. Et puis, il y a la métropole qui draine énormément de monde ou beaucoup veulent bien souscrire à cet engagement citoyen.

Quelles sont les conditions pour devenir sapeur pompier volontaire ?

On peut souscrire un engagement de sapeur pompier volontaire, réglementairement, entre seize et 60 ans. En Haute-Garonne, on préfère recruter à partir de 18 ans pour des raisons de maturité. Il faut habiter à proximité d'un centre d'incendie et de secours, c'est à dire à moins de huit minutes. Avoir un casier judiciaire qui est compatible avec l'exercice de la fonction et puis satisfaire à quelques conditions d'aptitude médicale physique.

Il y a là bien des tests physiques. C'est ça quand on veut, quand on veut postuler. Justement, comment ça se passe ?

Alors déjà, il faut se rapprocher d'un centre de secours à proximité de son lieu d'habitation. Ensuite en se connectant notamment aussi sur notre site internet : on a les dates et les lieux de recrutement. On remplit effectivement un dossier de candidature et ensuite on vient passer quelques épreuves physiques, une visite médicale. Et si tout cela est satisfaisant, effectivement, on peut rentrer donc sapeur pompier volontaire au sein d'une unité opération.

Un volontaire a les mêmes missions qu'un professionnel complètement.

Alors elles peuvent être adaptées en fonction du profil médical ou physique. S'il y a quelques difficultés, il y a quelques activités qui peuvent qui peuvent ne pas être exercées, si c'est possible, pour un sapeur pompier volontaire. Mais sinon, ensuite, quand il part en intervention, il a exactement la même tenue. Il réalise exactement les mêmes missions du secours à personne, de la lutte contre les incendies.

Et quand on est volontaire, on est mobilisé environ combien d'heures par mois ?

Durant la première, les premières années d'engagement, il y a une trentaine de jours de formation réalisés sur les trois premières années. Quand on devient sapeur pompier volontaire ensuite, globalement, c'est quelques heures par mois pour se rendre disponible pour partir en intervention. Et bien évidemment, nous essayons de réaliser des conventions avec les employeurs pour qu'ils libèrent leurs salariés sur leur temps de travail sans les obliger à poser des congés sans retenue de salaire. Non, nous avons des conventions aussi bien pour de la formation, pour qu'ils les libèrent, pour suivre des formations. Ce sont des communes, des mairies qui signent des conventions pour partir en intervention sur le temps de travail, ce qui nous aide beaucoup et notamment dans le milieu rural.

Est ce qu'il y a des grosses entreprises avec lesquelles vous signez des conventions? Est ce qu'il manque d'entreprises qui jouent ce jeu là ?

Alors, bien sûr, nous en souhaitant toujours plus, parce que c'est une grande facilitation, évidemment pour pour les sapeurs pompiers volontaires, oui, il y a de très gros groupes. Évidemment, on peut citer Airbus, Tisséo, Safran ou des grandes entreprises comme GrDF, Enedis, Orange. Mais évidemment, il y aussi des collectivités comme le Conseil Départemental, Le Conseil Régional, la Métropole de Toulouse, le CHU et de nombreuses mairies. Alors en contrepartie aussi des pour les entreprises qui recrutent des sapeurs pompiers volontaires, il y a une baisse de leur prime d'assurance. Nous fournissons aussi des formations en santé sécurité au travail à des tarifs préférentiels pour leur permettre de remplir leurs obligations dans ce domaine.