Les pompiers de l'Eure collectent des jouets pour les enfants hospitalisés à Évreux

Dans le cadre des trois mois de leur formation d'instruction et de professionnalisation, dix-neuf sapeurs pompiers professionnels stagiaires eurois se mobilisent pour un projet associatif et solidaire. À l'approche de Noël, ils ont réalisé une collecte des jeux et des jouets pour les enfants hospitalisés au service pédiatrie de l'hôpital d'Évreux. La collecte a eu lieu le 5 décembre dernier au centre commercial Carrefour Grand Evreux, "on a mis en place un photomaton avec un décor de Noël" explique Chloé Guériot, en poste au centre de traitement de l'alerte au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure, "les gens pouvaient donner le don qu'ils souhaitaient en échange de la photo prise".

Les donateurs ont été généreux : "Les gens donnaient même sans forcément faire de photos, c'était vraiment pour le geste" abonde Adrien Fouquet, également sapeur-pompier professionnel stagiaire.

Une cagnotte en ligne pour "plus de cadeaux"

Pour prolonger leur action solidaire, les pompiers veulent désormais récolter de l'argent pour le service pédiatrie du centre hospitalier intercommunal Eure Seine. Ils ont créé une cagnotte en ligne sur le site Leetchi. "On aimerait vraiment leur faire de très beaux cadeaux de Noël. Plus il y en a, plus ça fait plaisir" explique Chloé Guériot. L'argent pourrait aussi servir à équiper le service, notamment la salle de jeux pour les enfants hospitalisés. La cagnotte est en ligne jusqu'au dimanche 11 décembre 2022 . Les pompiers se rendront à l'hôpital d'Évreux autour de Noël pour distribuer les cadeaux aux enfants avec Pompy, l'ours en peluche, mascotte des pompiers de France.