Le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure organise ce samedi 8 septembre à Breteuil son congrès. L'évènement a lieu tous les deux ans. L'occasion de découvrir une profession qui a besoin de volontaires pour remplir ses missions de service public.

Pompy, la mascotte des pompiers présente en modèle réduit dans toutes les ambulances pour rassurer les enfants, avec le patron des pompiers de l'Eure, son adjoint et le chef du centre de Breteuil

Breteuil, France

Le congrès des pompiers de l'Eure, organisé à Breteuil ce samedi 8 septembre, devait avoir lieu en juin dernier. Mais à cause des inondations de juin dernier subies par la commune, il a été reporté à début septembre. Après la cérémonie officielle et les discours le matin, le congrès, c'est surtout l'occasion pour les pompiers de faire connaître leur métier et pourquoi pas, faire naître des vocations, alors qu'un pompier a été tué cette semaine lors d'une intervention à Villeneuve Saint-Georges.

Recruter des volontaires est un combat permanent, dans l'Eure plus qu'ailleurs

"Chaque année, 10% des effectifs des pompiers de l'Eure sont renouvelés", souligne le colonel Pascal Lorteau, directeur du SDIS 27, dont c'est le dernier congrès en Normandie, car à partir du 10 septembre, après huit ans dans l'Eure, il prendra la direction du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Savoie. Il est donc primordial de trouver de nouvelles recrues. Pas besoin d'être un surhomme ou une surfemme - un sapeur pompier sur cinq est une femme dans l'Eure - pour intégrer les rangs :

Il faut être altruiste, être capable de consacrer du temps, être désintéressé car il n'y a pas de gain financier à être pompier volontaire, et avoir plutôt une bonne condition physique " - Colonel Pascal Lorteau, directeur du SDIS 27

Les pompiers volontaires, qui partent en mission en dehors de leur temps de travail, reçoivent certes une petite indemnisation, mais "on ne s'enrichit pas en devenant pompier volontaire", prévient le colonel Lorteau. Pas enrichissement financier, mais un enrichissement personnel, avec la "fierté d'exercer une mission de service public, se porter vers autrui" enchaîne le patron des pompiers. Et il paraît que le prestige de l'uniforme, ça marche encore !

Le congrès départemental est ouvert au public

Ce 109ème congrès débute à 11h00 dans le parc de la fondation de Breteuil avec les cérémonies officielles, où plusieurs pompiers et personnels seront promus et décorés, comme Catherine Hintzy Collette, du service médical, experte-psychologue, qui recevra la médaille de la sécurité intérieure échelon bronze, pour son engagement exemplaire dans le service et sa participation à la mission IRMA à l'issue du passage du cyclone tropical en 2017. L'occasion de se souvenir aussi que 14 pompiers sont morts en mission dans l'Eure depuis 1937.

À 11h45, le "village exposition" est inauguré avec la présence de l'association Les tuyaux d'antan de Saint Aubin sur Gaillon ou du véhicule mousse aérodrome VMA de la base aérienne 105 d'Évreux. De 14h00 à 18h00, dans le jardin public, le SDIS 27 propose un riche programme avec toutes les 30 minutes, des démonstrations, des manœuvres et des animations par les sapeurs-pompiers et les équipes spécialisées de l’Eure, comme le GRIMP, le groupe de reconnaissance et d' intervention en milieu périlleux.

Les pompiers de l'Eure en quelques chiffres