Les pompiers de l'Hérault lancent une campagne de recrutement de nouveaux volontaires

Ils sont sont aujourd'hui plus de 3500 pompiers volontaires dans l'Hérault. Mais le SDIS souhaite renforcer ses équipes pour faire tourner les effectifs et lance une campagne de recrutement. Le seul pré-requis : la motivation !

"Aidez nous à protéger et préserver notre environnement, engagez vous". Les pompiers de l'Hérault lancent une grande campagne de recrutement de nouveaux pompiers volontaires. Ils sont aujourd'hui 3500 dans le département. Le SDIS ne se fixe aucun objectif en nombre, l'idée est d'attirer de nouvelles recrues pour monter en puissance.

Le SDIS de l'Hérault profite de la bonne image dégagée par les pompiers durant tout l'été à la faveur des incendies et de la prise de conscience collective de la nécessité d'avoir des services de secours performants pour lancer cette campagne de recrutement. L'objectif est de faire rentrer du sang neuf pour soulager les équipes en place, et permettre de faire tourner davantage les effectifs. Assurer des permanences 24/24, c'est très contraignant.

Le SDIS de l'Hérault a notamment besoin de renforcer ces centres de secours dans l'arrière pays. Pour devenir pompiers volontaires, il n'y a pas de pré-requis, il faut juste avoir plus de 16 ans et un certain altruisme, rendre service à la collectivité ! C'est entre 100 et 300 heures de formation répartie sur 3 ans, le soir, les weekend ou les vacances, tout est possible. La condition physique n'est pas absolument indispensable, les personnes les moins entrainées seront davantage affectées aux soutiens à personnes qu'aux feux de forêts en montagne. Certains volontaires peuvent aussi être affectés à répondre aux appels.

La rémunération ne peut pas être une motivation, c'est 8 à 12 euros de l'heure en intervention selon les grades et 90 centimes l'heure pour les astreintes.

Et si vous souhaitez devenir pompier volontaire, sachez que votre employeur peut passer une convention avec le SDIS et s'engager ainsi à vous libérer plus facilement pour les interventions. En échange, les pompiers peuvent venir faire des formations pour apprendre à utiliser un extincteur par exemple. Il existe 800 conventions déjà dans l'Hérault, cela va de l'artisan qui n'a qu'un salarié aux grosses entreprises comme la Salvetat ou Pierre Fabre en passant par les collectivités locales et les hôpitaux et cliniques du département.