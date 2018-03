Hérault, France

Les sapeurs pompiers de l'Hérault vont recevoir ce samedi la plus haute distinction qu'on puisse remettre à un corps de sapeurs pompiers : la fourragère d'argent pour acte de courage et de dévouement,une cérémonie très officielle aura lieu au domaine d'Ô à Montpellier en présence du préfet de l'Hérault.

Quelle est l'histoire de cette distinction ?

Le nom de fourragère vient du nom des cordelettes à fourrage que portaient autour du cou les soldats autrichiens au XVIIIe siècle. Sous Napoléon Ier, c'est devenue une distinction accordée aux soldats pour faits de guerre. Chez les sapeurs-pompiers la fourragère tricolore date de 1947.

Beaucoup de corps communaux de sapeurs-pompiers ont obtenu cette médaille, à la suite du comportement héroïque de leurs hommes pendant la guerre de 39-45. Par la suite, certains corps départementaux ont été distingués à la suite de mission longues et difficiles, des tempêtes, des inondations, de gros accidents. Actuellement, une cinquantaine de corps de sapeurs pompiers en France ont déjà obtenu cette distinction.

Et donc aujourd'hui c'est au tour du corps des sapeurs pompiers de l'Hérault, pourquoi ?

Pour l'engagement des pompiers sur une multitude d'interventions particulièrement difficiles ces dernières années : les feux de forêt de Fontanès et Mèze en 2010, les inondations de Lamalou les bains et de Grabel en 2014, les crues torrentielles sur Lodève et Ganges en 2015, l'incendie mortel de Gabian ou plus récemment le feu de Grabels aux portes de Montpellier ou l'épisode de neige il y a 15 jours.

Et ça sert à quoi ?

Concrètement, à rien ! C'est une distinction totalement honorifique mais c'est une véritable fierté pour les pompiers de pouvoir la porter, c'est une marque de reconnaissance à laquelle ils tiennent énormément. Car on le sait les pompiers sont une grande famille, très solidaire avec un fort sentiment d'appartenance.

On ne naît pas pompier, on le devient, mais souvent on meurt pompiers, on se fait souvent enterrer vêtu de l'uniforme, et de la fourragère lorsqu'on a eu la chance d'en être décoré.

Et concrètement, combien de pompiers vont pouvoir la porter dans l'Hérault?

Les 764 pompiers professionnels, et les 3382 pompiers volontaires, mais aussi tous les pompiers honoraires qui bien souvent sont encore engagés dans les tâches logistiques, associatives ou sociales.