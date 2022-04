Les pompiers de l'Hérault recrutent des volontaires

Les 72 casernes de pompiers de l'Hérault cherchent des volontaires et plus particulièrement dans les petites communes du département. Un appel au recrutement a notamment été lancé au centre de secours de Saint-Pons-de-Thomières. Avec la crise sanitaire, le besoin de personnel a augmenté.

Le centre de secours des pompiers de Saint-Pons-de-Thomières cherche des volontaires. Ce manque de personnel est ressenti depuis quelques années dans tout le département et principalement dans les petites communes héraultaises. Avec le Covid-19 les pompiers se sont retrouvés avec des populations rurales plus denses et avec plus de travail mais ils manquent de bras.

Des recrues difficiles à garder

Marine Affre a grandi dans une caserne, son père était lui-même pompier. Pour elle, s'engager était une évidence. Elle est pompier volontaire depuis 14 ans à la caserne de Ceilhes-et-Rocozels. "Nous sommes un petit effectif, une vingtaine de personnes et nous manquons de volontaires, raconte-elle. Chaque année, elle se bat pour garder les nouvelles recrues. On est en _difficulté comme tous les petits centres pour recruter surtout dans les milieux ruraux_. On s'aperçoit que c'est dure de fidéliser parce qu'être pompier volontaire c'est donner de son temps personnel, notamment les week-ends. Quand on a une personne qui veut démissionner on essaye de vraiment savoir pourquoi, en général les jeunes partent pour leurs études ou parce qu'ils ont trouvé un travail." Récemment Marine Affre a réussi à faire venir quatre jeunes et espère qu'ils resteront sur du long terme.

Un recrutement nécessaire avant l'arrivée de l'été

Avec l'été et les touristes qui arrivent, les besoins se font de plus en plus importants dans le département. "Nous avons des risques liés aux feux de forêts, aux plages, aux activités de rivière, de pleine nature, explique le lieutenant-colonel Aurélien Manenc. L'année dernière nous avons mobilisé 1 350 pompiers le 18 août lors des départs d'incendies." Un manque de pompiers pourrait briser la chaîne du secours et c'est à tout prix ce que veut éviter le lieutenant-colonel. "Si dans une zone donnée il n'y a plus de sapeurs-pompiers, lors d'une demande de secours, les pompiers viennent de plus loin, ça occasionne des délais d'intervention plus importants et forcément une réponse moins bonne pour le citoyen qui a besoin de soins ou de secours."

Les pompiers de l'Hérault recherchent actuellement des volontaires dans le Nord, l'Ouest, les Hauts-Cantons et encore plus dans les territoires ruraux. "Si vous avez entre 16 et 60 ans vous pouvez devenir pompiers volontaires. On ne recherche pas le stéréotype de l'homme grand, costaud, qui sort des flammes, ironise Aurélien Manenc. On souhaite recruter des jeunes, des personnes de 40 ou 50 ans, des hommes comme des femmes."