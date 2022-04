Les pompiers de l'Indre cherchent 100 volontaires pour les trois prochaines années

"Peut-être qu'un jour vous aurez besoin de nous, alors engagez-vous pour les citoyens et la société". Le message délivré par le colonel Stéphane Calimache est clair : les sapeurs-pompiers de l'Indre ont besoin de vous. 100 recrutements de pompiers volontaires vont être effectués sur les trois prochaines années. "Nous devons renforcer le maillage territorial", souligne le nouveau chef du SDIS de l'Indre, invité de France Bleu Berry ce jeudi. Attirer de nouveaux volontaires se fait notamment en encourageant les vocations le plus tôt possible. Le département compte huit sections de jeunes sapeurs-pompiers. "Nous en avons 160 en formation en ce moment, c'est notre pépinière et je pense qu'il faut renforcer ça", indique Stéphane Calimache.

L'intensification de la lutte contre les feux de forêt et de végétation

Les missions des pompiers de l'Indre ne cessent de s'élargir. Ils ont réalisé 14 021 interventions en 2021. L'accent est mis ces derniers temps sur la lutte contre les feux de forêt et de végétation. "Avec le réchauffement climatique, on voit une progression de ces feux", observe le colonel Calimache. "Il y a eu un gros effort de formation sur les feux de forêt. Le SDIS a aussi fait un effort sur l'acquisition de véhicules dédiés aux feux de forêt", salue-t-il.

Il reste des points à améliorer. L'accessibilité sur les zones d'incendie n'est parfois pas facile à cause du morcellement des parcelles et de l'embroussaillement. "L'eau va devenir une ressource rare dans les années à venir donc c'est un vrai enjeu. Et puis à la différence du sud-est, la culture de prévention n'est pas encore ancrée dans tous les esprits. Il faut donc faire de la sensibilisation", conclut le patron des sapeurs-pompiers de l'Indre.