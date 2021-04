Les pompiers de l'Indre cherchent de nouveaux volontaires

90% des pompiers dans le département de l'Indre sont volontaires. Mais entre les départs à la retraite et les déménagements, il devient de plus en plus difficile de trouver du personnel dans certaines casernes.

Les sapeurs pompiers volontaires représentent l'immense majorité des pompiers de l'Indre : plus de 80% des interventions réalisées chaque année le sont par des volontaires, c'est-à-dire des personnes qui ont une activité professionnelle à côté - agriculteurs, salariés, libéraux, étudiants - mais qui s'engagent aux côté des pompiers pour prêter main forte en cas d'incendie ou de secours à personne.

"Aujourd'hui, les volontaires ont une application sur leur smartphone sur laquelle ils peuvent indiquer leurs disponibilités. Lorsqu'un appel nous arrive au centre opérationnel, nous regardons immédiatement dans les casernes au plus près du sinistre quels sont les engins et les personnels disponibles et formés à ce type d'intervention" explique le lieutenant colonel Bourdin, chef du groupement intervention du SDIS de l'Indre.

Plus de 1.000 volontaires dans l'Indre

Cela implique donc que chaque volontaire s'engage à des périodes de disponibilités les soirs et week-ends, mais aussi que des conventions soient signées avec les employeurs pour que ceux-ci libèrent les volontaires en cas d'alerte. "Mais nous veillons bien évidemment que ces temps d'astreintes soient compatibles avec la vie professionnelle et la vie privée des volontaires. Ils ont évidemment le droit de partir en vacances" complète le commandant Valsecchi, chef du groupement du volontariat dans l'Indre.

Les volontaires doivent avoir entre 16 et 65 ans, être en bonne condition physique, ne pas avoir de casier judiciaire et s'engager pour 5 ans, renouvelables. "Chaque année, nous avons un gros besoin de recrutement : il y a des départs à la retraite, des étudiants qui changent de région, des déménagements... C'est de plus en plus difficile, c'est comme pour la vie associative. Nos 45 centres sont en recherche de volontaires." explique le commandant Valsecchi.

Pour être volontaire, vous pouvez contacter le centre le plus près de chez vous ou bien directement le SDIS 36. Des formations sont ensuite dispensées et il existe des indemnités compensant les astreintes et le temps en intervention.