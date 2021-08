Les pompiers de l'Indre dotés de quatre nouveaux camions pour lutter contre les feux de forêt

240 000 euros le camion, un investissement total de près d'un million d'euros. Malgré la dépense conséquente, le Conseil départemental de l'Indre n'a pas hésité pour renforcer l'équipement des sapeurs-pompiers de l'Indre. Quatre camions citernes de feux de forêt sont arrivés fin juillet. Ils sont opérationnels dans les centres de secours de Châteauroux, Argenton-sur-Creuse, Issoudun et Le Blanc depuis début août.

Permettre une meilleure protection des pompiers et lutter efficacement contre les feux

En septembre 2019, 1000 hectares de forêt et de végétation avaient été détruits par les flammes entre Lignac, Chalais et la forêt de Lancosme. "Après les feux de septembre 2019, on avait besoin de monter en puissance", admet Marc Fleuret, président du Conseil départemental en poste depuis le 1er juillet. "Avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de départs de feux et on doit être en capacité d'y répondre le mieux possible. Il faut qu'on s'y prépare pour la population et pour la nature également", ajoute-t-il.

À l'intérieur de ces camions, la sécurité des pompiers est assurée. De nombreux équipements améliorent leur protection. © Radio France - Jérôme Collin

Ces camions peuvent transporter jusqu'à 4 000 litres d'eau. Ils sont spécifiquement conçus pour faciliter les interventions des pompiers dans des situations de feux de forêt. "C'est indispensable. La forêt est très difficile d'accès, notamment dans le département de l'Indre où nous avons très peu de pistes pour aller au cœur des foyers. Nous devons nous préparer en acquérant du matériel de dernière génération pour protéger nos sapeurs pompiers dans le cas où un feu les menacerait", indique le colonel Eric Belgioïno, directeur départemental des sapeurs-pompiers de l'Indre.

Il met l'accent sur la sécurité des pompiers. "On ne remplace pas une vie. Il faut qu'on leur mette à disposition le matériel approprié. Ces camions citernes feux de forêt ont plusieurs systèmes de sécurité. Dans la cabine, des masques permettent de respirer si les fumées s'infiltrent. À l'extérieur, il y a la dispersion d'eau qui va créer une bulle d'eau autour du camion pour protéger de la chaleur", détaille Eric Belgioïno.

D'autres investissements devraient avoir lieu dans les prochains mois. Des discussions sont en cours entre le département et les pompiers de l'Indre.