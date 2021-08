Les Pompiers de l'Urgence Internationale de Limoges au chevet des 12.000 blessés de Dory en Haïti

Depuis onze jours, les Pompiers de l'Urgence Internationale de Limoges secourent les villageois d'Haïti, à Dory où il y a plus de 12.000 blessés. Ils se déplacent à dos d'âne dans les villages les plus difficilement accessibles pour fournir des médicaments et de l'eau potable.