Les Pompiers de l'Urgence Internationale de Limoges sont prêts à partir vers Haïti

Les Pompiers de l'Urgence Internationale, association humanitaire créée et basée à Limoges, sont prêts à partir vers Haïti qui devrait être touchée par l'ouragan Irma dans les prochaines heures. La mission comptera une trentaine d'hommes, dont plusieurs pompiers de la Haute-Vienne.

L'association humanitaire limougeaude Pompiers de l'Urgence Internationale (PUI) s'apprête à partir vers Haïti qui devrait être frappée par l'ouragan Irma dans les prochaines heures.

Une trentaine de secouristes sont mobilisés

Couplée à une autre organisation humanitaire, la mission devrait compter une trentaine de secouristes, dont plusieurs pompiers de Limoges et de la Haute-Vienne. La décision du départ sera prise dans les heures qui viennent après une première mission d'évaluation pilotée par l'ONU.

Une fois sur place, la priorité des secouristes sera de recenser les dégâts et les besoins, et de porter les premiers secours aux victimes. La mission consistera également à aider les structures hospitalières et certainement d'assurer le rétablissement ou la production d'eau potable et de rétablir les voies de circulation pour permettre une bonne progression des secours.