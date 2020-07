Les pompiers de l'Yonne ont adopté le drone

Le drone, c'est un outil de reconnaissance très utile en cas d'incendie. Il a notamment été utilisé dernièrement à Asquins près de Vézelay où plus de 30 hectares de chaume et de sapins sont partis en fumée. Mais le drone, c'est aussi et surtout un outil pour assurer la sécurité des sapeurs pompiers qui interviennent sur le terrain. Le capitaine Vincent Bruey est à l'origine de la création de cette unité de drones chez les pompiers de l'Yonne en janvier 2019.

Le drone permet d'assurer la sécurité des sapeurs pompiers qui interviennent sur le terrain

" Il nous est arrivé notamment l'an dernier, de nous servir du drone pour aller visualiser des sinistres dans des zones où on ne veut pas engager de sapeurs pompiers à cause des risques. Notamment dans des milieux toxiques, voir explosifs, même si nous sommes très prudents avec ça. Et effectivement ça permet de limiter l'engagement humain, mais de quand même voir ce qui s'y passe."

Le reportage de France Bleu Auxerre Copier

Le drone, efficace également pour la recherche de personnes disparues

Jean Baptiste Horton est télé-pilote professionnel de drone. Il dirige la société D-Tection à Toucy. Ses drones sont bien sur utilisés pour la reconnaissance et la surveillance des incendies et des feux de forêt. Mais aussi, par exemple, pour la recherche de personnes disparues. "L'avantage c'est qu'avec la caméra thermique, en pleine nuit, nous sommes capables de couvrir de grandes surfaces pour pouvoir aider les services de secours à retrouver des personnes plus rapidement. Et lors de la recherche en décombres, de mettre le drone au dessus et d'avoir un retour pour le maître chien au sol. Et donc de voir exactement ce que fait le chien et où il se trouve."

Trois télé-pilotes professionnels de drones interviennent régulièrement dans l'Yonne à l'appel du centre d'incendie et de secours. Ils sont également pompiers volontaires.