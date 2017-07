Les pompiers de l'Yonne se bougent pour la sortie du film "Les Hommes du feu"

Parce que derrière les "soldats du feu", il y a des hommes, le réalisateur Pierre Jolivet sort ce mercredi un film intitulé "Les Hommes du Feu". L'occasion pour les pompiers icaunais de parler de leur métier, et pourquoi pas de susciter des vocations.

Ils sont environ 1500 dans l'Yonne, à lutter contre les flammes, secourir les personnes blessés, ou à intervenir dans tous les contextes les plus difficiles : les pompiers ! Un film sort ce mercredi, et leur rend hommage, Les Hommes du feu.

Des animations à Auxerre

Présentation d'engins, animations pour les enfants, initiations aux gestes qui sauvent... La caserne d'Auxerre souhaite faire connaître le métier de pompier. Les professionnels présents tiennent à briser certains clichés. Il n'est pas nécessaire d'être jeune pour être volontaire. C'est ouvert jusqu'à l'âge de 65 ans.

« On se représente un homme [mais] l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires se conjugue également au féminin », précise le capitaine Christophe Di Girolamo, du service d'incendie et de secours de l'Yonne. Dans le département, elles représentent actuellement 16% des effectifs. « Ce n'est pas assez donc on souhaite vraiment augmenter ce chiffre pour féminiser nos centres de secours », poursuit le capitaine Di Girolamo.

Lutter contre les incendies n'est pas leur seule mission

« L'incendie, c'est à peine 8% de notre activité », indique-t-il. Ils doivent également apporter de l'aide aux autres, en cas d'accident de la route par exemple. Cela veut aussi dire, écouter. Les trois quarts de leurs interventions concernent le secours aux personnes.

Les pompiers jouissent aussi d'une bonne image au près des Français. Et des Icaunais ! "C'est des hommes que je respecte, parce que ce sont des gens qui s'investissent beaucoup", explique Michèle, dont le papa a été pompier pendant plus de trente ans. Même son de cloche pour Annie, qui estime que la profession est sous-estimée : "Parfois certains leur jettent de pierre, alors qu'ils sauvent des vies !".