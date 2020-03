Les pompiers de la Creuse se dotent d'un premier brancard adapté aux personnes en surpoids

Les pompiers de Creuse disposent de la toute première barquette bariatrique pour leurs interventions. Ce brancard, plus large et plus long permet de prendre en charge les personnes en surpoids.

Les pompiers ne devaient pas se procurer une civière capable de transporter les personnes en surpoids avant 2021. Grâce à un don commun de 2.660 euros du Rotary Club et du Lions Club de Guéret, le dispositif vient d'arriver dans le département. Cette barquette bariatrique va permettre d'effectuer une prise en charge plus sécurisée et plus confort pour les patients obèses.

" C'est un outil indispensable pour ces prises en charge ", assure le colonel Vincent Nezan, directeur adjoint du SDIS 23. Cette barquette est plus large et plus longue de 30 centimètres que les brancards déjà existants. Elle peut supporter également plus de 180 kilos.

Un dispositif plus confort pour les patients précise le colonel Nezan . "Nous étions contraints de renforcer nos barquettes en les doublant lors de ce type d'intervention. Nous harnachions davantage les patients. Mais les sangles généraient une douleur supplémentaire aux personnes en surpoids".

Cette barquette bariatrique est plus large, plus longue et peut transporter un poids de plus de 180 kilos par rapport aux civières déjà existantes. © Radio France - Virginie Vandeville

Des interventions qui restent rares en Creuse

La prise en charge de personnes obèses reste rare en Creuse. Cela correspond à une voire trois interventions par an dans le département. Mais pour les pompiers, ce nouveau brancard est un soulagement. "Récemment, nous avons dû aller secourir un homme en surpoids au troisième étage d'une maison ancienne d'Aubusson. Seule une échelle de meunier nous permettait de le faire descendre. Nous avons dû faire glisser notre barquette inadaptée sur l'escalier et sécuriser en plus cet escalier. On a mis une demi-heure alors qu'avec un bon matériel, cela aurait duré cinq minutes", raconte le lieutenant Bruno Miller de la caserne d'Aubusson.

Les véhicules de pompiers inadaptés

Reste un problème. Les camions des pompiers ne sont pas adaptés pour accueillir ce nouveau brancard. " Ce brancard nous permet de sortir le patient d'un endroit mais il faudra faire appel à une société privée d'ambulance pour le transporter jusqu'à l'hôpital". Seule Ambulances Creuses, à Guéret dispose de véhicules adaptés dans le département.