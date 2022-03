Les pompiers de la Dordogne vont donner deux véhicules de secours aux Ukrainiens

A partir de ce samedi 12 mars, les centres de secours de tout le département de la Dordogne commencent à organiser une collecte de dons pour les Ukrainiens qui fuient la guerre. Chaque centre de secours va s'organiser en fonction des horaires auxquels il peut accueillir le public. Et la liste des produits à donner est précise, explique le commandant Jean-Louis Chadrou, le chef de caserne de Périgueux qui organise la collecte : "Pas de vêtements par exemple, mais des couvertures, des lits de camp, des sacs de couchage, lampes torches, piles ou encore groupe électrogène", qui manquent aux ONG qui interviennent sur le terrain.

Uniformes, casques, gel et camions

Les pompiers recueillent aussi des produits d'hygiène pour homme et femme, et surtout pour les enfants et notamment les bébés. La liste complète des produits à donner est à retrouver sur notre article dédié. Mais le commandement régional des pompiers a également décidé de faire don de matériel spécifique aux sapeurs-pompiers, comme des uniformes, des casques d'intervention sur les incendies, du gel hydroalcoolique, et la Dordogne va donner de deux véhicules de secours.

Marquer la "solidarité" des sapeurs-pompiers

"Ce sont des véhicules qu'on n'utilise plus mais qui sont encore en état de fonctionnement, un camion incendie et un camion qui sert à transporter du matériel", explique Jean-Louis Chadrou. Le chef de caserne affirme que "le secours à la personne, c'est notre travail du quotidien. Là, nous sommes loin, mais nous voulons marquer la solidarité des sapeurs-pompiers de la Dordogne".