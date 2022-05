Les pompiers de la Gironde cherchent des volontaires dans toutes les casernes

Les sapeurs-pompiers recherchent des volontaires partout en France. Dès 18 ans et au-delà de 50 ans, femme ou homme, tout le monde peut s’engager ! En ce mercredi 4 mai France Bleu s’implique auprès de la fédération des pompiers. Objectif atteindre les 200 000 pompiers volontaires en France à la fin de la journée. Actuellement, on en compte 197 000.

Les casernes ont du mal à recruter. C'est le cas en Gironde, notamment en zone rurale. "Cette crise des vocations à plusieurs raisons" explique David Brunner, président de l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Gironde. "La multiplication des loisirs fait qu'aujourd'hui on est moins disposé à s'engager. Les migrations journalières pour le travail font aussi que les gens sont moins présents sur leur domicile."

Etre pompier c'est une aventure humaine et une satisfaction personnelle pour une cause collective - David Brunner

Le manque de volontaires est général sur l'ensemble du territoire de la Gironde mais il est encore plus criant en zone rurale. Le territoire du Sud Gironde et de l'Entre-deux-Mers par exemple compte 18 casernes avec 150 pompiers professionnels et 650 volontaires. Dans l'idéal il en faudrait 150 de plus.