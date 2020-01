Les pompiers de la Manche et Enedis main dans la main face au risque électrique

Le Service départemental d'incendie et de secours de la Manche (Sdis 50) et le gestionnaire du réseau électrique Enedis ont signé une convention pour aménager un plateau technique au centre de formation du Dézert, entre Carentan et Saint-Lô. L'objectif : mieux faire face au risque électrique.

Le Dézert, France

Dans le cadre de leurs missions, le Service départemental d'incendie et de secours de la Manche (Sdis 50) et le gestionnaire du réseau électrique Enedis Normandie ont conçu un plateau technique au centre de formation du Dézert, entre Carentan et Saint-Lô. une convention a été signée ce mercredi 15 janvier pour former les agents au risque électrique.

Parmi les scénarios, un fourgon percute un poteau et un fil électrique tombe sur le véhicule. "Le risque électrique est difficile à appréhender. Un simple fil peut être sous tension ou hors tension. Il y a des problématiques d'identification pour nos personnels : ne pas confondre un fil Orange d'un fil de distribution Enedis", souligne le capitaine Benoît Mouchel, le chef du centre départemental de formation au Dézert.

Capitaine Benoît Mouchel (Sdis 50) : "Le risque électrique est difficile à appréhender" Copier

Plateau mutualisé

Un partenariat "gagnant/gagnant", explique Philippe Guillemet, le directeur d'Enedis Normandie. "Enedis donne un certain nombre d'informations, en faisant des simulations sur des réseaux construits sur le centre de formation", ajoute le directeur.

La formation est à la fois pour les recrues et les chefs de véhicules. "Le principe aussi, c'est qu'Enedis puisse venir sur ce site pour former leur nouveau personnel. c'est important de travailler sur _quelque chose de factice, hors tension, donc sécuritaire_, mais qui est au plus proche de la réalité", ajoute le capitaine Benoît Mouchel.

Après l'Orne, la Manche est le deuxième département normand à se doter d'un plateau de ce type. Dans la région, Enedis compte plus de 1700 agents répartis sur une quarantaine de sites au service de deux millions de clients.

Philippe Guillemet, directeur Enedis Normandie : "C'est un partenariat autour de la formation" Copier

Le centre départemental de formation est composé d'un bâtiment et de neuf zones pédagogiques sur trois hectares.