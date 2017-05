Les pompiers de la Marne de plus en plus sollicités pour du secours à la personne

Les pompiers de la Marne se réunissent en congrès ce samedi à Vitry le françois. L'occasion de faire le point sur les effectifs et les conditions d'exercice des pompiers marnais avec le colonel Pascal Colin, directeur départemental du SDIS 51.

Aujourd'hui, la Marne compte 400 pompiers professionnels et 2900 pompiers volontaires. La grosse problématique est la disponibilité de ces sapeurs pompiers volontaires principalement en milieu rural. Ils ont tous un travail et ce sont leurs employeurs qui acceptent de les libérer quelques heures par mois. Cela se fait via la signature de conventions entre les entreprises et les centres de secours et d'incendie.

Le colonel Pascal Colin , directeur départemental du centre de secours et d'incendie de la Marne (SDIS 51) Copier

Pour tenter de recruter des volontaires, les pompiers se tournent aussi vers les femmes au foyer. Dans certaines communes de la Marne, les mamans peuvent s'arranger entre elles pour garder les enfants et permettre de ce fait d'en libérer d'autres afin qu'elles puissent donner un peu de leur temps dans les casernes.

De plus en plus de pompiers polyvalents

Les sapeurs pompiers ont des activités polyvalentes mais aujourd'hui, ils sont de plus en plus amenés à faire du secours à la personne. D'après le Colonel Pascal Colin du SDIS 51, "Les interventions pour les incendies ne représentent que 10% de notre travail et les secours à la personnes occupent 4% de nos activités". Un chiffre qui augmente d'années en années. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont le réflexe de composer le 18 sur leur téléphone que ce soit pour un accident de la route, une cheville foulée lors d'un match de football amical , pour un chien errant dans une commune ou encore pour retirer des nids de guêpes à proximité des habitations . Pour ces dernières interventions qui ne relèvent pas de la fonction première des pompiers, "nous expliquons à la personne qui nous appelle que nous allons venir mais qu'elle devra payer pour cette intervention" précise le colonel Colin. Même chose quand des personnes sont bloquées dans des ascenseurs, si les sociétés n'ont pas les capacités d'intervenir, elles demandent aux sapeurs pompiers de le faire mais ces derniers les préviennent de la somme que cela leur coûtera.