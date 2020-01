Les pompiers de la Marne lancent une cagnotte en soutien à une collègue "gravement blessée"

Reims, France

Les pompiers de la Marne ont lancé une cagnotte sur le site Leetchi, destinée à une collègue de la caserne de Reims Marchandeau. Sur Twitter, les secouristes précisent que celle-ci a été victime d'un accident "lors d'une activité civile". Gravement blessée, elle sera en arrêt maladie pendant plusieurs mois.

Pour la soutenir, ses collègues rémois se sont mobilisés et ont fait preuve de solidarité. Les sapeurs-pompiers marnais ont déjà récolté plus d'un millier d'euros via la plateforme en ligne. La cagnotte est ouverte jusqu'au 6 mars prochain.