Saint-Calais, France

Les pompiers se font de plus en plus agresser sur le terrain. Il y a les insultes mais pas seulement explique le capitaine Christian Letellier, chargé du recrutement des pompiers volontaires en Sarthe. " On se fait parfois caillasser. On tombe dans des traquenards. C'est sans doute parce que l'on porte un uniforme. On se fait pousser et parfois on essuie des coups par des gens proches des victimes que l'on vient secourir. C'est vraiment regrettable"

"Il faut arrêter les campagnes de pub qui montrent des pompiers bodybuildés, çà peut faire peur "

Le capitaine Christian Letellier, chargé du recrutement des pompiers volontaires en Sarthe © Radio France - yann lastennet

Sur les 2300 pompiers sarthois, 1960 sont des pompiers volontaires. Ce qui est un bon effectif mais il y a toujours besoin de bras surtout que certains soldats du feu vont partir à la retraite ces prochaines années. Alors pour recruter de nouveaux pompiers volontaires, plusieurs grandes campagnes de communication ont été lancées au niveau national. Mais elles ne correspondent pas vraiment au métier de sapeur-pompier. Pire : elles peuvent décourager certains candidats regrette le capitaine Christian Letellier. " Ces pompiers d'élite comme les pompiers de Paris ne sont pas très représentatifs de notre métier. On ne demande pas un tel niveau physique à nos pompiers volontaires. Cela peut décourager certains de s'engager. Je pense aussi aux femmes qui ne souhaitent pas forcément intervenir sur les incendies. Il y a de la place pour elle car 70 % de notre activité consiste à porter secours aux gens"

Pour susciter des vocations, le service départemental d'incendie et de secours se tourne vers les jeunes. 300 jeunes sapeurs pompiers sont actuellement en formation en Sarthe. Ils ont entre 12 et 17 ans et apprennent les rudiments du "métier" pour ensuite devenir pompier volontaire à leur majorité. Le reportage de Yann Lastennet

