Les pompiers de la Vienne manifestent pour réclamer plus de moyens

Poitiers, France

Ils sont arrivés toutes sirènes hurlantes, à pied ou en camion, banderoles à la main, pour une manifestation devant le siège du département. Une soixantaine de pompiers ont répondu ce samedi midi à l'appel de l'intersyndicale réunissant la CGT, Avenirs secours, ainsi que le syndicat autonome FA. Les syndicats devaient ensuite être reçus par le président du conseil départemental Bruno Belin.

"Cela fait 20 ans que suis pompier dans la Vienne, témoigne Christian Legendre, président du syndicat FA, et je n'avais jamais vu les trois syndicats unis comme ça. Cela montre à quel point les problèmes sont graves, et reconnus par tout le monde : des cadres aux hommes de rang." Les pompiers dénoncent notamment un manque de moyens, tant humains que matériels. "On ne peut pas bien faire notre travail ni bien se former, affirme Vincent Legendre, dans le futur cela pourrait mettre en danger des pompiers en opération."

En plus de banderoles et de fumigènes, les pompiers ont ramené sur place leur matériel. © Radio France - Théophile Vareille

Selon l'intersyndicale des pompiers de la Vienne, ce manque de moyens mettrait la population en danger, mais ils s'estiment pourtant pas assez entendus par le département. "Les relations avec la direction sont parfois très tendues, c'est dommage, déplore Delphine Renaud de la CGT, d'ailleurs ils nous ont interdit de manifester en tenue et on pourra être sanctionnés après aujourd'hui."

Un pompier en arrêt maladie à cause d'un burn-out, venu assister à la manifestation, a lui des mots plus durs : "Nous ne sommes qu'une ligne sur un budget pour le département, que des chiffres." Selon les syndicats, il faudrait 1,5 million d'euros par an pour permettre aux pompiers de la Vienne de travailler dans de bonnes conditions.

Les pompiers de la Vienne ont profité de la manifestation pour faire une photo de famille. © Radio France - Théophile Vareille

Une pétition a par ailleurs été récemment lancée en ligne pour soutenir les pompiers de la Vienne. Elle a à ce jour réuni près de 20 000 signatures.