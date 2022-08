EN IMAGES - Découvrez la nouvelle ambulance 100% électrique des pompiers de Lille

Lorsque les sirènes de l'ambulance ne retentissent pas, le véhicule est totalement silencieux. Tout en blanc et de marque allemande, cette ambulance 100% électrique est à la disposition des pompiers de la caserne Malus de Lille jusqu'au 2 septembre.

200 kilomètres d'autonomie

Pendant cette phase de test, les pompiers pourront faire leurs retours sur l'utilisation de ce véhicule unique au monde. L'objectif étant la fabrication d'une ambulance électrique qui puisse parfaitement répondre aux attentes des professionnels.

Les pompiers de la caserne Malus assistent à la présentation du lieutenant colonel Stéphane Beauventre avant la première utilisation © Radio France - Juliette Gloria

Cette ambulance semble idéale pour les déplacements à Lille et sa métropole selon le lieutenant-colonel, Stéphane Beauventre : "Une intervention ici c'est moins de 10 kilomètres et ce véhicule possède 200 km d'autonomie." Le pompier émet tout de même un bémol concernant les interventions en milieu rural, puisque les déplacements peuvent s'avérer plus lointains et plus longs.

Pourquoi sa couleur blanche ?

Une ambulance électrique coûte 160 000€, c'est 110 00€ pour un véhicule thermique. Ce surplus est largement amorcé par le prix de l'électricité, plus faible que celui de l'essence. Pour l'occasion, un booster électrique a été installé sur une prise de la caserne pour permettre au véhicule de charger plus rapidement.

L'ambulance est équipée avec tout le matériel de réanimation nécessaire © Radio France - Juliette Gloria

L'ambulance est un prototype testé par plusieurs services : avant d'arriver à Lille, elle est passée par les aéroports de Paris, les pompiers de Versailles et même l'Allemagne, son pays de fabrication. Cela explique donc son apparence différente des ambulances françaises. Après son expérimentation dans le Nord, l'ambulance devrait prendre la route du Luxembourg.