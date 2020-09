Les pompiers de Loire-Atlantique victimes d'une centaine d'actes de violences l'an dernier

Le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique lance une campagne de communication contre les violences dont les pompiers du département sont régulièrement victimes. Des violences en forte hausse ces dernières années puisqu'on est passé de 17 signalements en 2017 à 48 en 2018 et à une centaine en 2019, soit un tous les trois jours.

Nous ne sommes sereins sur aucune intervention

Ces violences sont en grande majorité verbales (53%), mais aussi physiques (25%). Elles ont lieu en ville mais aussi à la campagne. Les pompiers du 44 sont aussi régulièrement victimes de jets de projectiles (11% des violences).

On a en tête les pompiers qui se font caillasser quand ils interviennent dans les quartiers difficiles. Ça arrive toujours, mais des agressions, des violences, il peut aussi y en avoir en plein centre-ville de Nantes simplement parce qu'une ambulance gêne la circulation ! Ça peut aussi être une victime qui a trop bu qui se transforme en agresseur ou une autre qui insulte les secours parce qu'elle trouve qu'il ne sont pas arrivés assez vite. "Nous ne sommes serein sur aucune intervention", confie le représentant du syndicat Sud, Thierry Vogne.

On s'est retrouvé face à quatre hommes qui s'en sont pris à nous. Ça a été particulièrement violent verbalement. Ils ont essayé de nous porter des coups

L'un de ses collègues, victime d'une violente agression il y a deux ans confirme : "on s'est retrouvé face à quatre hommes, probablement sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, qui s'en sont pris volontairement à nous _alors qu'on était en train de porter secours à quelqu'un d'autre_. Ça a été particulièrement violent verbalement. Ils ont essayé de nous porter des coups, on a réussi à se défendre avec l'aide de passants parce que la police a mis beaucoup de temps à arriver ce soir-là. On se rend compte que pour certaines populations de personnes, on ne représente plus rien. Ça met une certaines méfiance qui n'existait pas avant quand on entre dans les bâtiments, quand on intervient dans la rue... On n'est plus serein comme avant. Je ne fais plus le même métier qu'avant".

Des filmes anti-projectiles sur les véhicules de secours

D'où ces affiches qui vont être apposées sur les véhicules des principaux centres de secours du département (Nantes, Rezé, Saint-Herblain et Saint-Nazaire). Elles seront aussi visibles dans les lieux publics et les commerces de ces villes.

En parallèle, le Sdis 44 renforce les mesures de protection de ses hommes avec des films anti-projectiles sur les véhicules de secours, des mesures de sécurité renforcées dans les centre de secours et des caméras piéton pour filmer les interventions difficiles.

Un pompier qui "surveille les arrières" de ses collègues

Et les pompiers ont revu leur fonctionnement explique Thierry Vogne. Avant, pour du secours à la personne, ils étaient trois à s'occuper de la victime. Désormais, ils ne sont plus que deux. Le troisième gère les "à côtés" pour éviter au maximum les problèmes.