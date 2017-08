Les pompiers de Lozère de retour de Corse

18 sapeurs-pompiers volontaires de retour en Lozère après une semaine à lutter contre le feu sur l'ile de beauté. Originaire de Villefort, Langogne, Grandrieu, Châteauneuf-de-Randon, ils ont prêté main forte à leurs collègues corses.

Le risque feux de forêts est actuellement très important sur l'ensemble de l'ile. Depuis le 1er juillet 4 345 hectares ont été brûlés en Corse selon un premier bilan réalisé par le Service départemental d'incendie et de secours de Haute Corse.

18 hommes et 5 véhicules

Dix-huit hommes et cinq véhicules sous le commandement du chef de groupe Mickaël Fraisse embarquent Mercredi 9 août à Toulon pour rejoindre Ajaccio. Objectif renforcer les moyens importants déjà en place sur l'île où la situation est stabilisée malgré un vent qui souffle actuellement à 90/100 km/h. Le risque feux de forêts est actuellement très important sur l'ensemble du Sud-Est de la France. Les sapeurs-pompiers du Gard assurent le commandement de la mission et fournissent un groupe feux de forêts. 20 sapeurs-pompiers du Gard et 6 véhicules ont ainsi prêter main forte à leurs collègues corses. Les sapeurs-pompiers de Lozère et des Alpes-de-Haute-Provence complètent ce renfort en fournissant un groupe feux de forêts (5 véhicules et 18 sapeurs-pompiers), chacun.

Sur place l'enfer explique le commandement du chef de groupe Mickaël Fraisse

Du jamais vu Copier

Dès leur arrivée sur l'ile les pompiers lozériens font face à un important incendie, dans le Cap Corse, près de Sisco avec 1900 hectares ravagé.

"Il faut aller chercher les points chauds, c’est un travail très long, très pénible" mais aussi "périlleux et éprouvant au vu des fortes chaleurs et le vent est notre pire ennemi"

Sur place les pompiers de Lozère ont été accueillis en héros . Ils n'arrêtent pas de dire "merci" explique Serge pompier volontaire en Lozère

Je remercie le peuple corse Copier

4 345 hectares ont été brûlés en Corse entre le 1er juillet et le 15 août selon un premier bilan réalisé par le Service départemental d'incendie et de secours de Haute Corse, rapporte France 3 Corse. En 2016, à la même période, seulement 900 hectares étaient partis en fumée.