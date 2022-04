Les pompiers de Midi-Pyrénées organisent un convoi de dons pour les Ukrainiens

Les pompiers de Haute-Garonne, d'Ariège et d'Aveyron font partir ce dimanche 10 avril trois véhicules remplis de dons pour les réfugiés ukrainiens. Sept personnes vont faire le voyage de Rouffiac-Tolosan (Haute-Garonne) jusqu'à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine.

Dans la nuit de samedi à dimanche, précisément à 1h30 du matin, un convoi de pompiers partira de Rouffiac-Tolosan, au nord-est de Toulouse pour acheminer des dons récoltés par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), les unions départementales et l’union régionale des sapeurs-pompiers, ainsi que les amicales des centres d’incendie et de secours de Haute-Garonne, d'Ariège et d'Aveyron.

Sept pompiers sur la route

Après plusieurs semaines de collecte, trois véhicules dont deux camions chargés de produits prioritaires recommandés par l’Ambassade d’Ukraine à Paris et la Protection civile (produits d’hygiène, de puériculture, de médicaments…) partiront du centre d’incendie et de secours de Rouffiac-Tolosan en direction de Médyka en Pologne, ville frontalière avec l’Ukraine.

La mission a été menée en partenariat avec les sociétés de transports Jimenez et JEBS Group (Cornebarrieu, Haute-Garonne), le centre commercial Leclerc» de Rouffiac-Tolosan, la pharmacie Esquirol à Toulouse, la mairie de Rouffiac-Tolosan, la mutuelle nationale des sapeurs-pompiers (MNSP), l’organisation des PME du transport routier (OTRE) et la société Plastimage à Narbonne.

Pour mener ce détachement, cinq pompiers, un pompier à la retraite et un personnel administratif. Ils feront plus de 2.400 kilomètres, avec une première étape à Strasbourg et une autre en Pologne. À Médyka, une ONG des sapeurs-pompiers de France les accueillir. Cette démarche s’inscrit dans la mission "Sapeurs-pompiers de la paix" portée par la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.