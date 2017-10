Les pompiers de Nîmes mettent en vente leur caserne sur Le Bon Coin

Environ 250 sapeurs pompiers du Gard ont manifesté ce lundi pour demander plus de moyens et dénoncer leurs conditions de travail. Après plusieurs actions en fin de journée ils ont mis en vente sur le site Le Bon Coin la caserne de Nîmes.

Il y a le feu chez les pompiers du Gard. Environ 250 soldats du feu des casernes de Nîmes, Alès, Beaucaire, Uzès, Bagnols-sur-Cèze... ont manifesté ce lundi toute la journée pour réclamer des moyens humains et matériel. Ils veulent plus de budget pour renouveler leur matériel et pour embaucher, l'activité augmente disent-ils, mais les effectifs ne bougent pas.

Blocage des voies SNCF et péage gratuit

La journée a commencé par un rassemblement devant le Conseil Départemental (le président Denis Bouad n'a pas souhaité les rencontrer) puis les pompiers sont allés bloquer les trains en gare de Nîmes. Des dizaines de soldats du feu en tenue sont restés sur les voies pour empêcher les trains d'accéder à la gare.

Avant de se rendre à l'entrée de l'autoroute Nîmes-Ouest pour laisser passer les automobilistes ils ont aspergé la façade du Conseil Départemental et celle de la Préfecture d'un gaz carbonique. La mobilisation a duré toute la journée, les pompiers sont remontés, ils ont donc décidé de se mettre en grève illimitée : ils ne font donc que les interventions ; plus de compte-rendu, d'entraînement, ni de formation.

L' annonce a été publiée ce lundi après la journée de mobilisation.

Enfin, pour marquer les esprits en fin de journée les pompiers ont mis la caserne de Nîmes en vente sur le site d'annonces: Le Bon Coin.