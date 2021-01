Les pompiers de Niort installent un drive devant la caserne pour vendre leurs calendriers

Même si l'année 2021 vient de commencer, il n'est pas trop tard pour acheter vos calendriers aux pompiers. Bien sûr à cause de la pandémie le traditionnel porte à porte ne peut pas avoir lieu mais pour compenser tout en respectant les mesures sanitaires et éviter de jeter les 19.000 calendriers 2021 en stock, les sapeurs pompiers de Niort se sont mis au "drive" et vendent directement au pied de leur caserne.

Calendriers sous le bras et bonnets sur la tête, Alex et Valentin bravent le froid pour assurer le drive de l'amicale des pompiers. "En décembre et en ce début d'année nous avons organisé plusieurs points de ventes soit sur les halles de Niort, soit dans les grandes surfaces et nous venons de mettre en place ce drive", explique Alex, manteau épais sur le dos tandis que le vent souffle et que le thermomètre n'indique pas plus de 0 degré.

Ils m'ont sauvé la vie donc je suis présente - Geneviève, une acheteuse

Reportage au drive de la caserne des pompiers de Niort Copier

Le thème du calendrier 2021 : les jeunes sapeurs pompiers en formation, de 14 ans à 18 ans. Ce mode de vente ne touche bien évidemment pas autant de monde que le porte-à-porte mais les fidèles sont tout de même au rendez-vous à l'image de Geneviève. Cette retraitée de Niort tenait absolument à avoir son exemplaire du calendrier cette année aussi. Elle a donc demandé à des amis de la conduire jusqu'à la caserne. "Pour moi c'est important depuis 1982. Ils m'ont sauvé la vie donc je suis présente. Ils le méritent, ils risquent leurs vies pour nous !", rappelle la Niortaise.

Il n'est pas trop tard pour récupérer le calendrier 2021 des pompiers de Niort. Ils seront disponibles dans plusieurs boulangeries de Niort et de ses alentours ce dimanche 10 janvier au matin. Pour plus de détails rendez-vous sur la page Facebook de l'amicales des pompiers de Niort.