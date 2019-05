Les Pompiers de Paris reçoivent un prix européen pour le sauvetage de Notre-Dame

Paris, France

Les Pompiers de Paris, vont être récompensés, pour leur action héroïque, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, le 15 avril dernier. La Commission européenne et Europa Nostra, ont décidé d'attribuer un Prix européen du Patrimoine à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, corps d'élite militaire de la sécurité civile française et premier service de secours européen. Ce prix leur est décerné, en reconnaissance et en admiration de leur combat courageux et victorieux, contre les flammes qui ont dévasté la cathédrale. Il leur sera remis par Placido Domingo et Tibor Navracsics, le 29 octobre prochain, à Paris.