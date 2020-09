Les pompiers de Poitiers ont salué les riverains de Pont-Achard avant de quitter leur caserne

Les pompiers du centre de secours de Pont-Achard à Poitiers ont quitté leur caserne historique ce mercredi matin. Tous les engins : ambulance, véhicules feux de forêt ou tous usages sont partis en colonne vers leurs nouvelles casernes flambant neuve en milieu de matinée. Arrivés porte de Paris, une partie des engins a bifurqué vers Poitiers Ouest, direction la Blaiserie. Une autre partie des camions de pompiers a pris la direction de Saint-Eloi.

Dernière nuit de garde

Pour leur dernière nuit de garde dans le quartier de la gare, au centre-historique de Poitiers, les pompiers de Pont-Achard ont tenu à saluer les riverains à leur manière. Ils ont relevé les portes de garage, avancé les véhicules rouges et fait retentir les sirènes deux-tons. Certains habitants sont venus les saluer et leur dire combien ils regrettaient leur départ. Certains ont même filmé cette page qui se tourne. Il faut dire que les soldats du feu étaient installés dans ce quartier depuis plus de 50 ans. En 2018, le service de secours et d'incendie de la Vienne avait mis sur pied une exposition sur le 50ème anniversaire du centre de secours principal de Poitiers Pont-Achard en lien avec les archives départementales de la Vienne.